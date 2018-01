Drabsmand filmede døende offer med hans egen mobiltelefon

Mens en 70-årig bogholder lå blødende og døende på gulvet, blev han filmet af sin drabsmand, som også fortalte, at han nu ville opsøge bogholderens familie.

Det fremgår af anklageskriftet i en meget usædvanlig sag, der i næste måned bliver behandlet i et nævningeting i Københavns Byret.

Sigtet for brutalt drab: Bogholder stukket 54 gange

Om aftenen den 24. maj sidste år tog bogholderen ind til Aldersrogade på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro. Her havde han sin egen virksomhed i et kontorfællesskab.

Da hans hustru senere på aftenen kom til kontoret, blev hun mødt af et frygteligt syn. På gulvet lå hendes mand dræbt af adskillige knivstik.

To uger efter drabet anholdt politiet en nu 31-årig mand for drabet.

I grundlovsforhøret dagen efter nægtede han sig skyldig. Her kom det desuden frem, at bogholderen var blevet dræbt med mindst 54 knivstik.

Under politiets fortsatte efterforskning gjorde man et uhyggeligt fund.

På offerets mobiltelefon fandt politiet optagelser, hvor gerningsmanden havde filmet den 70-årige mand, mens han lå på gulvet, hårdt såret og døende af adskillige knivstik på kroppen, i ansigtet og i halsen.

- Jeg tager hen til din familie nu. Der er så... Har du noget, du vil fortælle dem? Sig nu noget. Jeg har ringet op. Kom nu, kom nu, kom nu, siger gerningsmanden på engelsk til sit forsvarsløse offer.

Derefter stak gerningsmanden den ældre mand mindst fire gange mere i halsen, så han afgik ved døden, fremgår det af anklageskriftet.

- Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende, siger anklager Søren Harbo fra Københavns Politi om den uhyggelige optagelse.

Han fortæller, at optagelsen blev fundet på et ret sent tidspunkt i efterforskningen, men vil ikke komme ind på, hvordan den dukkede op.

Heller ikke det formodede motiv til det brutale drab vil han komme ind på, før sagen kommer for retten.

Det gør den 26. februar, og der er afsat i alt fem retsdage til den. To dage er afsat til afhøring af i alt 10 vidner - heriblandt politifolk og personer, der kender den tiltalte.

Foruden fængselsstraf vil anklagemyndigheden kræve, at den 31-årige, der kommer fra Cameroun, bliver udvist for bestandigt, hvis han kendes skyldig.

