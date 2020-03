Drabsmand overfaldet på Sikringen

Det er hidtil ikke lykkedes for nogen at flygte fra Sikringen, som er Danmarks eneste sikrede psykiatriske afdeling for særligt farlige kriminelle sindssyge.

Den nye Sikring i Slagelse blev indviet i november 2015, hvor alle 30 patienter under et kæmpe sikkerhedsopbud blev flyttet fra den ’gamle’ Sikring i Nykøbing Sjælland til den nye og topmoderne Sikring i Slagelse.

Her er niveauet for sikkerheden igen skruet op. Det er godt 100 år siden, at Danmark fik sin første Sikring, der blev indviet i Nykøbing Sjælland i 1918.

Der er 110 ansatte til at passe på de 30 patienter, der enten er dømt til anbringelse eller er flyttet dertil på et ’farlighedsdekret’ afsagt af justitsministeriet.

Der sidder også særligt farlige varetægtsarrestanter, som altså ikke er dømt endnu, og personer, som skal mentalundersøges under stor sikkerhed.

G4S står for vagterne

Den fysiske sikkerhed med høje mure, hegn, stålgitre, panserglas, videoovervågning og alarmer er kun en del af sikkerheden. Personalet må aldrig være underbemandet –både af hensyn til de indsattes og til personalets sikkerhed. Men det er så svært at skaffe personale til Sikringen, at sikkerhedsfirmaet G4S er hyret til at stille vagter til rådighed.

Indtil 1996 var der kun mænd på Sikringen, men det år blev den første kvinde indlagt, og i 2015 var der tre kvinder på Sikringen.

Patienterne opholder sig i snit syv-otte år på Sikringen, før de udskrives, typisk til almindelige psykiatriske afdelingen. To patienter har tilbragt over 30 år på Sikringen. 40 procent af de indlagte er af den etnisk herkomst.

Et af de mest kendte indsatte var dobbeltmorderen Naum Conevski, der skød to teenagedrenge på Femøren. Han tilbragte 10 år på Sikringen fra 1988 til 1998 på et farlighedsdekret, fordi han blev sindssyg i fængslet, hvor han afsonede livstid. I 1998 blev han flyttet til Sankt Hans, hvor han har siddet siden. Han har netop fået afslag på løsladelse efter 33 år.