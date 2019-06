Drabsmand sendte foto af sit døde offer til sin kone

Mens en 41-årig mand fra Bjerringbro forblødte i en lænestol i sit hjem efter at være stukket 119 gange med en kniv, tog drabsmanden et billede af ham med sin mobiltelefon og sendte det til sin kone.

- Det er ikke godt, skat, svarede konen. Kort forinden havde hun i en sms endda advaret sin mand mod at slå den 41-årige.

De bizarre oplysninger kom frem i formiddag, da retten i Viborg tog hul på drabssagen mod en 23-årig midtjysk mand, som udover drab er tiltalt for en stribe impulsive voldstilfælde og legemsangreb i Viborg og Skive-området.

Den tiltalte skønnes at være så farlig, at han er tæt bevogtet af fire hærdebrede fængselsfunktionærer. På grund af hans farlighed har anklageren bedt om en forvaringsdom.

Tilstod i dag

Under retsmødet har den 23-årige H. P. tilstået drabet, som med hans ord skete i en slags vrangforestilling under et drikkelag hos den 41-årige.

- Han forvandlede sig for øjnene af mig til en klovn, som generede mig. Han måtte væk, og så hentede jeg knivene, lød den tågede forklaring.

- Hvor mange gange stak du, spurgte anklager Pia Koudahl.

- Jeg husket kun et stik i halsen.

- Hvordan er alle de andre skader så opstået?

- Det må jo også være mig.

119 knivstik

Anklageren oplyste, at liget var påført 119 knivlæsioner fortrinsvis i halsregion og resten af overkroppen.

I minutterne op til drabet natten til 1. februat sidste år sms'ede H.P. flittigt med konen om den 41-årige.

- Han er en idiot, skrev H.P. til hustruen.

- Ja, men lad nu være med at slå ham, svarede hun velvidende, at HP har et impulsivt og opfarende temperament.

- Det er fantasi

Forsvarer Steen P. Husbjerg bad sin klient forklare, hvordan den 41-årige kunne forvandle sig til en klovn.

- Det kan jeg ikke. Det er jo en fantasi. Men jeg bliver ophidset, når en person forvandler sig til noget, jeg afskyr, lød det.

Det 23-årige fremstår upåvirket af en drabsmand at være, og han omtaler de øvrige voldsepisoder i anklageskriftet uden at vise tegn på anger.

Under sagens efterforskning har han været surrogatfængslet på institutionen for udviklingshæmmede kriminelle, Kofoedsminde, og på en særligt sikret psykiatrisk afdeling.

På Kofoedsminde overfaldt han en kvindelig indsat og forsøgte at kvæle hende.

Sagen fortsætter i næste uge. Der ventes dom 17. juni.

Se også: Ung mand tilstår blodigt knivdrab

Se også: Krav om forvaring til 23-årig for blodigt knivmord