Drabsmistænkt MMA-kæmper er fanget efter flugt ved McDonald's

En MMA-kæmper mistænkt for flere drab er blevet fanget igen, efter han søndag stak af fra en fangetransport i Texas.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

44-årige Cedric Marks er professionel udøver af kampsporten Mixed Martial Arts (MMA). Han beskrives af politiet som "ekstremt farlig".

Marks er anklaget for at have dræbt sin ekskæreste og dennes nye kæreste. Derudover er han mistænkt for at være involveret i drabet på en kvinde, som han har et barn sammen med.

Det lykkedes Cedric Marks at stikke af i sin orange fangedragt, da en fangetransport søndag morgen lokal tid standsede ved en McDonald's-restaurant i Conroe, cirka 40 kilometer nord for Houston.

Det oplyste politichef Dorcy McGinnis på en pressekonference søndag aften.

Her fortalte McGinnis også, at Marks' ekskæreste Jenna Scott og hendes nye kæreste, Michael Swearingin, forsvandt 4. januar. 11 dage senere blev de begge fundet begravet i Clearview i delstaten Oklahoma.

Forinden havde Jenna Scott flere gange anmeldt Cedric Marks til politiet. I august sidste år brød han angiveligt ind i hendes hjem, mens hendes niårige datter var til stede.

Her skal han ifølge Scotts udsagn flere gange have forsøgt at kvæle hende.

- Hver gang lod han mig komme til bevidsthed, før han igen forsøgte at kvæle mig, lød det i juli fra Scott.

Dengang anmodede Jenna Scott myndighederne om, at Marks fik et polititilhold mod hende. Men anmodningen blev afvist.

Scott var dog ikke den første kvinde, som frygtede Marks.

I 2009 forsvandt kvinden April Pease ud af det blå.

Inden da var hun flygtet til et kvindekrisecenter, fordi hun frygtede sin søns far, Cedric Marks. Begge forældre kæmpede for at få forældremyndigheden over sønnen, da Pease pludselig forsvandt.

Da hun aldrig dukkede op igen, endte Cedric Marks med at få forældremyndigheden over sønnen.

Politiet i Bloomington, Minnesota, har siden Peases forsvinden mistænkt Marks for at have dræbt hende. Det oplyste politiet søndag.

Cedric Marks' MMA-karriere begyndte i 1999. Hans seneste kamp var i september sidste år, fremgår det af hjemmesiden mixedmartialarts.com.