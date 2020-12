Drabsmistænkt skal blive bag tremmer

Den 44-årige sigtede nægter at have slået Maria From Jakobsen ihjel

Den 44-årige mand, der er sigtet for at dræbe Maria From Jakobsen, må blive bag tremmer i hvert fald frem til 14. december.

Det står fast, efter at Østre Landsret torsdag har stadfæstet byrettens beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen.

Det bekræfter Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscenteret i Nordsjællands Politi, over for Ekstra Bladet.

Manden nægter sig skyldig i drabet og kærede byrettens kendelse i mandags, men altså forgæves.

I sidste ende vurderede dommeren i byretten, at der fortsat er begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i drab, og at der dermed er grundlag for at holde ham fængslet. Det er landsretten enig i.

Den 44-årige blev anholdt 15. november, efter at Maria From Jakobsen havde været forsvundet i flere uger.

Da den 43-årige psykolog og mor til to forsvandt 26. oktober, troede politiet først, at der var tale om en frivillig forsvinden, og hun blev efterlyst ad flere omgange som værende gået hjemmefra i 'stærkt nedtrykt tilstand'.

Noget fik dog politiet til at ændre mening, og selv om vicepolitiinspektør Lau Lauritzen ikke vil sige, hvornår forsvindingssagen ændrede sig til en drabssag, har han aldrig lagt skjul på, at efterforskningen har været et kapløb med tiden.

Tilbage til Selsø

Derfor er der også blevet arbejdet på højtryk, dels for at sikre spor, dels for at finde Maria From Jakobsen.

Med specialuddannede politihunde indkaldt fra hele landet leder politiet både til lands og til vands. Videoovervågning i omfattende mængder er indsamlet og granskes, ligesom vidner afhøres for at klarlægge hændelsesforløbet fra den morgen, hvor kvinden forsvandt.

Foto: Kenneth Meyer

Man har også ledt efter hende på krematorier og finkæmmet hendes bopæl og et sommerhus i Odsherred.

Både skoven Færgelunden og en krog af Roskilde Fjord ved Selsø er blevet afsøgt, og torsdag var Nordsjællands Politi tilbage i Selsø, dog uden at finde noget.