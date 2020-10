Drabsoffer begraves nu

Drabet vurderes at være begået i et kriminelt miljø. Politiet er massivt til stede ved begravelsen

En 21-årig mand, der blev dræbt ved Kappelvænget i Aarhus 25. september, bliver netop nu begravet fra Vestre Kirkegård i Aarhus, og politiet er massivt til stede.

- Grunden til, at vi er derude er, at der er tale om et drab, og vi har en bandekonflikt i øjeblikket i Aarhus. Det er for at sikre ro og orden, så der ikke sker noget, der ikke skal ske. Men det er også grundet covid19-situationen, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Olsen.

- Er det også, fordi I forventer, at der kommer bandemedlemmer?

- Vi kan ikke udelukke det. Det er et spørgsmål om rettidig omhu, siger han.

Østjyllands politi har tidligere slået fast, at drabet er begået i et kriminelt miljø, og 30. september indførte Østjyllands Politi en visitationszone og skærpet strafzone i Aarhus på baggrund af den ulmende konflikt mellem grupperinger fra henholdsvis Brabrand og Trillegården.

I baggrunden for at indføre visitations- og strafzone fremgår det, at 'personkredsen omkring drabet', altså personkredsen omkring drabsofferet, 'har tilknytning til Trillegårdsgruppen'.

Drabet på den 21-årige er pt. uopklaret, og der er ingen sigtede i sagen.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard oplyser til Ekstra Bladet, at de stadig er i fuld gang med efterforskningen, der blandt andet indebærer at finde ud af, hvad motivet til drabet er.

Det er for tidligt at konkludere, at drabet bunder i den verserende konflikt.

Visitationszonen og den skærpede strafzone varer foreløbigt til og med onsdag 21. oktober, men kan forlænges, hvis der er behov og grundlag for det.

- Der er fortsat en bandekonflikt, og lige nu vurderer vi, at visitationszone og skærpet strafzone er nyttige værktøjer til at få bragt ro og tryghed for beboerne i området, sagde chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen onsdag i forbindelse med en opgørelse over politiet beslaglæggelser og visitationer.

- Men vores indsats mod bandemiljøet foregår også uden for zonerne, og uanset hvor de kriminelle befinder sig, så følger vi dem tæt, fortsatte han.