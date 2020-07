Drabsoffer begravet

Offeret for skyderi i Vollsmose i forrige uge er nu stedt til hvile

Familie, venner, kolleger og ikke mindst beboere fra Odense-bydelen Vollsmose tog fredag eftermiddag afsked med den 31-årige mand, der blev skudt og dræbt i forrige uge.

Omkring 500 mennesker, deriblandt 20-30 af offerets kolleger fra Coop Danmark, var samlet til begravelsen, der fandt sted på den muslimske gravplads på Risings Kirkegård i Odense.

Cirka 500 mennesker var forsamlet om kisten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Her mødtes følget ved 15-tiden, hvor der blev bedt bøn, og kisten blev sænket i jorden.

Jorden spredes over kisten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Beboerformand fra Vollsmose Abdinoor Adam Hassan fortæller til Ekstra Bladet, at der efterfølgende blev holdt en tale. Der blev blandt andet sagt:

- Tænk på livet herefter. Tænk på jeres handlinger. Tænk på, hvornår I skader andre. Tænk på, at I skal leve livet som ordentlige mennesker. Det er en opfordring til dem, der er til stede.

Opfordringen blev både præsenteret på somalisk, arabisk og dansk, siger Abdinoor Adam Hassan.

En bøn afsiges ved kisten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Samlet i sorg

Drabet på den 31-årige Abdinur Ismail har kastet tunge skygger over Vollsmose-området, hvor beboere få dage efter drabet samledes i sorg og chok, men også i en protest mod hårdkogte kriminelles vanvittige adfærd.

Den dræbte var tilsyneladende et tilfældigt offer. Han havde været i moské og skulle på arbejde som nattevagt på Coops centrallager. Han rundede sit hjem og befandt sig på parkeringspladsen i Egeparken, da ukendte gerningsmænd skød løs.

Skyderiet menes at have rod i en konflikt mellem to grupperinger i området. En anden 31-årig blev såret af skud. Den mand har ifølge politiet nogle personlige relationer til folk i bandemiljøet.

Torsdag besøgte justitsminister Nick Hækkerup (S) og Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) Vollsmose og talte med blandt andre beboerrepræsentanter, der er bekymrede over grupperinger, som skaber utryghed.

Ingen er endnu anholdt for drabet.