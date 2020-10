Drabsoffer mindet i dyb sorg: Mor kyssede sin søns kiste

- Du blev meningsløst revet bort (...) på den mest ubarmhjertige, feje og kujonagtige måde.

Det fastslog Bjørn Drewsen, da han i eftermiddag i en følsom og stærk mindetale tog endegyldigt afsked med sin yngste søn ved den 31-årige førtidspensionists bisættelse i Roskilde Domkirke.

Det skete to uger efter ukendte gerningsmænds målrettede og uopklarede angreb og knivdrab på Jonas Niels Frederik Drewsen 17. september klokken 22.45 i hans rækkehus i Gundsømagle.

Bjørn Drewsen lægger en hånd på sin afdøde søns kiste foran Roskilde Domkirke. Den dybt sorgramte far holdt en gribende mindetale i kirken. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke færre end cirka 170 mennesker var mødt op, og der blev fældet mange tårer, da rustvognen klokken 14.44 kørte væk med den afdøde mands kiste. Det var en broget forsamling af søskende, børnebørn, nevøer, niecer, naboer, venner og bekendte.

Mor kyssede kisten

På kistens låg lå en stor dyne af røde roser. En af dem afleveret af den dræbtes dybt bevægede mor, Lotte Drewsen, som også tog sig tid til at hviske farvel og give kisten et kys.

Den nu afdøde 31-årige førtidspensionist Jonas Drewsen flygtede for sit liv, før han for to uger siden blev stukket ihjel på et parkeringsareael foran sit rækkehus i Gundsømagle. Privatfoto

I sin tale før Jonas Drewsens mor, kæreste og fire søskende bar kisten ud til tonerne af en sangers udlægning af Alan Parsons hymne 'Brother Up In Heaven', slog den afdødes far på, at meddelelsen om parrets yngste søns død markerede det værste tidspunkt i hans og hustruens liv.

- Med et slag gik verden i stå, sagde Bjørn Drewsen, der beskrev sin søn som et bulrehoved, der på én gang var skør, tosset og stærk.

Han sluttede af med ordene: 'Vi vil savne dig, vi vil mindes dig, vi elsker dig.

Kamp med dæmonerne

Morten Kastrup, sognepræst i familiens lokalområde i Viby Sjælland, hæftede sig i sin mindetale ved, at Jonas Drewsen havde ’dæmoner at kæmpe med’.

Jonas Drewsens forældre, søskende og nogle af hans niecer og nevøer er her samlet bagved rustvognen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På et tidspunkt havde Lotte og Bjørn Drewsens søn med præstens ord valgt en vej, der ’ikke altid var lys’.

Ægteparret har da heller ikke overfor Ekstra Bladet lagt skjul på, at Jonas Drewsen havde en kriminel fortid og fik en fængselsstraf tilbage i 2013. Han havde desuden for flere år siden lagt et eskalerende misbrug af alkohol og hash bag sig.

Sognepræsten fortalte, hvordan Jonas Drewsen havde udviklet sig til et omsorgsfuldt og følsomt menneske, der ’var elsket af mange’.

En karakteristik som efter hans mening blev underbygget af, at så mange var mødt op i Roskilde Domkirke.

Billedgalleri fra bisættelsen 1 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 2 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 3 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 4 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 5 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 6 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 7 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen 8 af 8 Foto: Rasmus Flindt Pedersen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brutalt overfald: Jonas stukket i halsen

Politifolk arbejder her på højtryk på gerningsstedet i Gundsømagle i timerne efter Jonas Drewsens kærestes alarmopkald. Foto: Johnny Meyer

Midt- og Vestsjællands Politi er allerede kommet langt i efterforskningen af den mystiske drabssag.

En 25-årig mand og to drenge på 17 år er anholdt, sigtet og varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om at have dræbt Jonas Drewsen med, hvad der i sigtelsen beskrives som ’adskillige knivstik’.

Han skal være blev ramt i benene, kroppen og den ene side af halsen. De drabssigtede nægter sig alle skyldige. Ingen af dem har i de lukkede grundlovsforhør ønsket at udtale sig.

Jonas Drewsen og hans kæreste. Hun ønsker at være anonym af hensyn til sin sikkerhed. Video: Rasmus Flindt, Jonas Olufson, Kenneth Meyer. Redigering: Kristian Hansen

Efterforskerne holder kortene tæt ind til kroppen, og det er uklart, hvad motivet bag knivoverfaldet kunne være.

Overfor Ekstra Bladet har den dræbtes kæreste, der var øjenvidne til dele af angrebet, beskrevet, at to maskerede mænd jagtede hendes kæreste ud af det lejede hus.

Hun er ikke i tvivl om, at der var tale om, hvad hun kalder ’en planlagt likvidering’.

Læs mere om drabet på Jonas Drewsen:

Kæreste vidne til dødbringende angreb: 'Jonas skreg om hjælp'

Her er den drabssigtede: Dømt for vildt rambuk-tyveri

Nødråb fra døende Jonas: - Hjælp, jeg er stukket - ring 112

Far til dræbte Jonas: - Det er et hårdt slag