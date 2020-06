Drabsoffer var ven med sigtet

Politiet udelukker ikke, at et racemotiv kan indgå i deres efterforskning. Venner tror dog ikke på det

Den 28-årige dansk/afrikanske ingeniør, der blev dræbt på brutal vis i en skov på Bornholm natten til tirsdag, har været venner med den ældste af de drabssigtede gennem flere år.

Det fortæller de unge, der onsdag aften var mødt op for at mindes deres døde kammerat på gerningsstedet - en overdækket bålhytte et godt stykke inde i Nordskoven nord for Rønne.

Her tændte de lys, lagde blomster og samledes i chokket og sorgen.

Den dræbtes mor havde også været på stedet tidligere på dagen for at lægge blomster. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Få kilometer derfra var de to sigtede brødre på 25 og 23 år tidligere på dagen blevet fængsel i et grundlovsforhør i Retten i Rønne, hvor de erkendte, at de udsatte den 28-årige ingeniør for grov vold. Men de nægter drab.

Den dræbtes ven Tobias Brandt Krähmer står fuldstændig uforstående over, hvorfor hans ven skulle få så voldsom en skæbne. Ramt af slag med rafter, flasker og knytnæver og af flere knivstik, ligesom der blev trykket knæ mod hans hals, fremgår det af sigtelsen.

Fuld af energi

- Han var det mest kærlige menneske, der findes. Fuld af energi. Der var ikke noget ondt i ham. Det er bare uvirkeligt, siger han og tilføjer, at den afdøde ikke kom i et miljø, hvor man 'kunne forstå, at de rendte ind i noget lort'.

Jacob Ipsen, chefpolitiinspektør i Bornholms Politi er sparsom med oplysninger til pressen, da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Direkte adspurgt om der kan være tale om en racemotiveret hate-crime siger han dog:

- Det ved jeg ikke endnu. Men jeg vil ikke udelukke, at det kan indgå i vores efterforskning af sagen.

Chefpolitiinspektøren vurderer, at spørgsmålet er legitimt at stille.

Den ældste af de to brødre postede 2. juni et billede af sloganet ’White Lives Matter’ på fronten af sin Facebook-side.

Billedet er ikke ledsaget af en forklaring, men han pointerer, at der også findes en verden udenfor USA. Slagordet er blevet synonymt med kritik af især etniske afrikaneres kamp for ligeværd i den vestlige verden.

Flere af vennerne tvivler dog på, at motivet til drabet skal findes her.

- Der er ikke noget racistisk motiv i det her. Han kunne lige så godt være hvid, siger Tobias Brandt Krähmer og bakkes op af de andre venner i bålhytten.

Vennerne støtter hinanden i sorgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det fremgår også af sigtelsen, at han fik et knæ på halsen, som jo giver mindelser om George Floyd i USA. Hvad tænker I om det?

- Det skal slet ikke sammenlignes. Det er hver sin verden. Motivet står klart. Jeg tror, at alle her kender motivet. Men det skal jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger han og tilføjer:

- Men det er det mest hjernedøde, der overhovedet kan ske. Jeg tror også, at folk er ligeglade med motivet, for ligegyldigt hvad kan det ikke retfærdiggøre det her.

Inviteret i skoven

Offerets mor, som bor på Bornholm, fortalte onsdag til Ekstra Bladet, at sønnen havde deltaget i en privat fest i Rønne, da han ud på de små timer blev inviteret på øl i Nordskoven.

Hun bekræfter Ekstra Bladets oplysninger om, at sønnen var i Facebook-kontakt med en af de nu drabssigtede brødre.

Hvem der stod bag øl-invitationen, ved drabsofrets mor ikke.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at min søn aldrig har været en person, der skaber ballade. Han er så vellidt og altid stille og rolig, siger den ulykkelige mor.

