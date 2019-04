Drabsoffers datter i retten: Jeg havde behov for at se ham

26-årig er sigtet for at have dræbt tre ældre mennesker i samme bebyggelse på Østerbro i København i løbet af fire uger i februar og marts. Han er foreløbigt fængslet for det ene drab

Det var med blandede følelser, at datteren til et af ofrene for en formodet seriemorder på Østerbro i København gik ind i retssalen, hvor den 26-årige sigtede skulle have sin varetægtsfængsling forlænget. Han nægter sig skyldig, men blev foreløbigt fængslet frem til 30. april.

Datteren var den, der startede drabsefterforskningen, fordi hun blandt andet opdagede, at hendes mors kreditkort blev misbrugt efter hendes død.

Sigtet for drab på ældre: Skal blive bag tremmer

Tiden efter har været ren overlevelse, hvor hun har været ramt af en voldsom sorg og chok over sin mors frygtelige skæbne.

- Jeg havde kvalme, da jeg skulle ind i retssalen. Men det var også, fordi det pludselig blev så virkeligt. Jeg har jo prøvet at holde tingene lidt på afstand og fokuseret på praktiske ting, siger kvinden, der ikke ønsker at stå frem på nuværende tidspunkt.

Den 26-årige var dog ikke fysisk til stede i retten, men med på et videolink fra Vestre Fængsel, som det er kotume ved fristforlængelser, hvor der ikke kommer afgørende nyt på bordet.

Havde mavefornemmelse

- Jeg havde behov for at se ham. Jeg havde håbet, at det ikke var en videotransmission. Jeg havde behov for at se ham i øjnene. Ham, der er anklaget for at have taget min mors liv. Jeg har behov for at følge sagen til dørs fra min mors side. Selvom jeg godt ved, at jeg sikkert aldrig får sandheden fra ham, siger hun.

Hendes mor var 81 år, hjertepatient og dårligt gående, men alligevel havde datteren allerede fra starten en mavefornemmelse af, at der var noget galt, da hun fik at vide, at hendes mor var død som følge af en tragisk ulykke. Men det var ikke nok i sig selv.

- Da jeg låste op til lejligheden, var der en bestemt ting, der faldt mig i øjnene, som jeg undrede mig over. Jeg kan ikke sige hvilken ting nu. Men jeg blev ved med at sige til min kæreste, at der er noget galt. Det stemmer ikke. Og senere blev listen længere og længere. Og så var der til sidst det med dankortet, som var trumfen. Jeg ville være sikker på, at jeg havde så meget som muligt, før jeg gik til politiet, så de ikke kunne affærdige mig, siger hun

Så uvirkeligt

Da hun kontaktede politiet, gik det hurtigt. Den 26-årige, der har relation til området, blev anholdt og fængslet for rovmord på hendes mor. Kort efter udviklede sagen sig til et muligt seriedrab, da han ligeledes blev sigtet for drab på en 80-årig mand og en 83-årig kvinde. Dødsfald, der ellers var registreret som naturlige.

Den udvikling har været svær at kapere midt i sorgen over at have mistet sin mor, som hun kalder det kærligste, sødeste og mest omsorgsfulde menneske.

- Det er så uvirkeligt, at det på to dage går fra, at min mor er død i en tragisk ulykke, til at det bliver til rovmord og så til seriemord. Jeg vil ikke sige, at jeg er i fornægtelse, for jeg ved jo godt, at hun er død, men jeg har rigtig svært ved at acceptere det og forstå det.

- Er du vred over, at det er dig som pårørende, der skal opdage, at noget er galt?

- Nej, jeg er ikke vred over det. Fra det øjeblik jeg præsenterede politiet for de ting, der i mine øjne beviste, at der var tale om en forbrydelse, gik det stærkt. Men der er flere ting, der måske har kunnet være håndteret anderledes i den her proces, og det er også derfor, jeg på et tidspunkt gerne vil stå frem, fordi jeg tror, at man vil kunne lære af den her sag. Både politiet, vores retssystem og samfundet, siger hun.

- Giver du også dig selv et klap på skulderen over, at du er årsag til, at der er en, der er blevet anholdt og nu sigtet for tre drab?

- Det er måske det eneste, jeg kan se som - ikke et lyspunkt, fordi jeg synes ikke, der er noget lyspunkt i, at min mor er blevet slået ihjel - men det eneste, hvor jeg kan tænke, at jeg måske er skyld i, at det ikke sker for flere.

Den 26-årige er sigtet for tre drab. Men retten har foreløbigt kun taget stilling til mistankegrundlaget for drabet på den 81-årige kvinde. Dørene til grundlovsforhøret blev lukket af hensyn til efterforskningen.

Efter knap tre kvarter afsagde retsformanden kendelse om fortsat varetægtsfængsling på de samme grunde, som lå til grund ved grundlovsforhøret i Københavns dommervagt.

Her mente dommeren, at der er begrundet mistanke mod den 26-årige, og han blev fængslet dels af hensyn til politiets efterforskning, dels af hensyn til risikoen for, at han på fri fod kan begå nye forbrydelser.