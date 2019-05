Drabsoffers datter undrer sig over dom: Chokerende

Datteren til drabsoffer undrer sig over, at Højesteret tilbage i 2012 ændrede forvaringsdommen for den mand, der nu er sigtet for drab på hendes mor og to andre ældre

Malene Hasselblad er rystet ved tanken om, at drabet på hendes mor måske kunne være undgået, hvis Højesteret ikke havde omstødt den forvaringsdom på ubestemt tid, som byretten og landsretten idømte Lual Lual i 2011 for voldtægt af en 14-årig og drabs- og voldtægtsforsøg mod sin mors 30-årige veninde.

Han var derfor på fri fod efter afsoning af de syv års fængsel, som han fik i Højesteret, da han, ifølge sigtelsen, slog tre ældre mennesker ihjel på Østerbro i København i februar og marts i år.

Lual Lual, der har skiftet navn til James Schmidt, efter han blev dømt, er sigtet for drab på Inez Hasselblad og to andre ældre, men nægter sig skyldig.

- Det har selvfølgelig været en chokerende oplevelse for mig ud over drabet i sig selv, siger Malene Hasselblad om dommen.

Hun undrer sig over Højesterets afgørelse på trods af Retslægerådets anbefaling og mener ikke, at det er et argument, at Lual Lual kun var 17 år på gerningstidspunktet

– I mine øjne så er netop det faktum, at han begår så alvorlige overgreb i så ung en alder grund til, at de burde have råbt vagt i gevær, siger hun.

- Jeg ved godt, at de ikke er forpligtet til at følge Retslægerådets anbefalinger, men hvorfor så have dem, hvis man sætter sig over deres ekspertise og anbefalinger? Jeg har stadig meget at lære om vores retssystem, for det her giver ikke mening. Jeg håber, der er flere, der lærer af denne her sag. Det må ikke ske igen, siger hun.

Malene Hasselblad har set frem til ophævelsen af navneforbuddet for den drabssigtede, så hans identitet blev kendt af den brede offentlighed, fordi hun håber, at det kan gavne efterforskningen. Eksempelvis hvis der er andre, der kan være blevet udsat for noget af den sigtede, eller hvis der er pårørende til en afdød, der, ligesom hun, har opdaget, at deres afdødes kreditkort har været misbrugt efter deres død.

James Schmidt, der nægter sig skyldig, er varetægtsfængslet frem til 28. maj.