Drabsoffers familie: En mareridts-actionfilm

Tårerne trillede ned ad kinderne på Kiehn Andersens familie, da de hørte retsformanden læse dommen op over de to mænd, der var tiltalt for drabet på deres bror og far foruden drabet på 80-årige Poul Frank Jørgensen.

– Det var en lettelse. En sten, der faldt fra skuldrene, siger Kiehns søn Jack Andersen, mens hans faster Susanne Nielsen, der har fulgt alle ti retsmøder, tilføjer:

– Vi har været mega-bange indtil i dag. Man sidder og hører en masse og kommer i tvivl om, om det er nok til at dømme ham. Det var så befriende, at det ikke kan beskrives.

Læs hele rettens afgørelse her.

Se også: Idømt livstid for drab på Kiehn og Poul

Kiehn Andersens efterladte trøstede hinanden efter dommen, der var en lettelse. Men det var også en erkendelse af, at de aldrig får Kiehn tilbage. Foto: Per Rasmussen

Alligevel føler hun ikke, at hun har fået besvaret sit vigtigste spørgsmål.

– Jeg har brug for at vide hvorfor. Alt det, de siger, kan man ikke rigtig bruge til noget, siger hun og knækker sammen i gråd, mens Jack og Kiehns bror Jørgen trøster hende.

Uhyggeligt venskab: Søren og Stefan myrdede to

Selv har Jack Andersen valgt kun at være ved nogle af retsmøderne. Andet ville være for hårdt. Og de dage, han har været der, beskriver han som ’ulidelige’.

– De ting, jeg troede, var sket, fik vi bekræftet. Bare meget værre, siger Jack.

Kiehn Georg Andersen blev kun 68 år. Han blev brutalt myrdet af to mænd. Privatfoto

– Han har ikke haft en chance. Kommer der sådan to, så er han jo prisgivet, konstaterer Kiehn Andersens bror Jørgen.

Nu håber de, at der kommer lidt ro på, selvom de lige skal have overstået ankesagen.

– Vi får ham jo ikke tilbage. Men det lægger et låg på, siger Jack Andersen.