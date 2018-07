Drabsoffers familie: Politiet overså vigtige spor

Maskerede pistolmænd trængte 8. juli kort før klokken ni ind i huset i et nedlagt autoværksted i Mullerup, hvor den 29-årige Nick Jørgensen lå og sov.

Her skød og dræbte de den 29-årige, der endte sit liv uden for et vindue – muligvis fordi han havde kastet sig ud i et desperat forsøg på at slippe væk.

Siden drabet har Midt- og Vestsjællands Politi jagtet de tre gerningsmænd. I den forbindelse har politiets teknikere arbejdet intensivt på gerningsstedet for at finde tekniske spor, der kan lede dem i retning af de tre drabsmænd.

Derfor blev Nick Jørgensens forældre noget chokerede, da de søndag selv kunne besøge stedet, hvor deres søn blev likvideret.

29-årige Nick likvideret: – Han er lidt af en rod, men en god dreng

Under noget knust glas fandt de et afskudt patronhylster, og i en kommode over sofaen, hvor den 29-årige lå og sov, sad et projektil.

Dybt rystet

– Jeg er dybt rystet over, at de ikke undersøger gerningsstedet bedre, udtaler Nick Jørgensens far via et nært familiemedlem til Ekstra Bladet.

Han påpeger, at det tilstødende værksted, hvor hverken den afdøde eller gerningsmændene opholdt sig under drabet, var helt gennemrodet.

– De skulle nok have brugt fem minutter mere på selve gerningsstedet, udtaler Nick Jørgensens far.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter pressetalsmand Carsten Andersen, at det er korrekt, de har været tilbage på gerningsstedet.

29-årige Nick obduceret: Dræbt af flere skud

– Vi kan konstatere, at der er fundet flere ting derude, og dem har vi været ude for at sikre, siger han til Ekstra Bladet.

Jagter stadig gerningsmænd

– Er det noget, I har overset?

– Jeg kan ikke afvise, om det er noget, man har overset, og så er det om at rette op på det, siger Carsten Andersen.

– Vi vender alle sten i den her sag, understreger han.

– Kan du forstå, hvis familien er oprørt over det?

– Jeg kan godt forstå, hvis pårørende, der er ramt i sådan en alvorlig sag, er meget påvirkede. Vi jagter stadigvæk tre gerningsmænd til drabet, og jeg kan love og garantere, at vi gør alt for at opklare sagen, siger pressetalsmanden.

Han fortæller, at politiet i denne uge har iværksat flere nye tiltag i efterforskningen, men hvilke ønsker han ikke at løfte sløret for.

Han opfordrer stadigvæk folk til at kontakte politiet, hvis de har oplysninger i sagen.

– Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger Carsten Andersen.