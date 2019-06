Drabsoffers søn: Håber de ruller det store skyts ud

Det vækker et lille håb hos drabsofferet Kiehn Georg Andersens søn, at der nu er nedsat en særlig gruppe, der blandt andet skal se på det uopklarede drab på hans far i Ruds Vedby.

- Det er positivt. Jeg sagde allerede i går, at der er ligheder. Og nu siger de det selv, siger Jack Andersen med henvisning til, at han i går sagde til Ekstra Bladet:

– Jeg læste om branden i går (søndag, red.), og jeg kunne ikke lade være med at få bange anelser. Det gør man jo. Om det er de samme. For det er da mærkeligt.

Jack Andersen er hårdt ramt af sorg, efter hans fars hus blev sat i brand, og han blev fundet dræbt fem dage efter i en grusgrav. Foto: Per Rasmussen

Han påpegede også, at de tre brande har flere ligheder og er sket i en meget kort afstand fra hinanden.

Efterforskningsgruppen samler efterforskningen af drabet på Kiehn Andersen i Ruds Vedby, branden og drabet i Vemmelev, der blev opdaget søndag morgen, ligesom de er i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om drabet på Finn Steensen Ørsdahl i Gundestrup i Odsherred i februar.

- Jeg håber bare, at det her betyder, at de ruller det helt store skyts ud. Eksempelvis tjekker, hvad der var af mobiltrafik i områderne, siger Jack Andersen.

Efter tre mordbrande: Nedsætter særlig efterforskningsgruppe

Samtidig kan han ikke lade være med at tænke på, hvis den afdøde i Vemmelev havde pårørende.

- Hvis det er tilfældet, så ved jeg jo, hvilken situation de står i. Og jeg ved, hvor ondt det gør, siger han.

Han har i høj grad brug for at vide, hvad der er sket med hans far. Og hvorfor.

- Hvad har drabet betydet for jeres liv?

- Det påvirker os alle sammen. Jeg prøver ikke at virke påvirket, når jeg er sammen med drengene (han har to sønner, red.). Men jeg er gået fra at være sur til ked af det. Der skal ingenting til. Det skal ikke gå ud over min familie. Drengene går det ikke ud over, men det skal heller ikke gå ud over min kone, siger Jack Andersen.

- Hvad vil det betyde for jer, at der bliver anholdt en?

- Alt, siger han straks.

- Jeg ved godt, at det er psykopater, der gør sådan noget her. Men jeg vil bare så gerne kigge dem i øjnene til en retssag og spørge dem: Hvordan ville du have det, hvis det var din far? Hvis det var din familie? Hvordan fanden kan du leve med det her? Det er virkelig det, jeg har lyst til at sige.