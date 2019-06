Drabsoffers søn om tilståelse: Han virkede kold og kynisk

Det var ikke en forløsning for Jack Andersen at sidde i samme retslokale som den mand, der i påsken i år mishandlede og dræbte hans far i Ruds Vedby.

- Det var en trist og meget mærkelig oplevelse. Jeg er lidt rundt på gulvet og næsten tom for ord, siger den 68-årige møntsamler Kiehn Andersens søn.

Han var til grundlovsforhør i Nykøbing sammen med drabsofrets bror Jørgen, for ved selvsyn at få et indtryk af de to mænd, der sigtes for de to drab på hans far og den 80-årige Poul Frank Jørgensen i Vemmelev.

Drabsofret Kiehn Andersens søn Jack (billedet) fik et koldt indtryk af den 42-årige mand, der ved grundlovsforhøret i Nykøbing tilstod de to drab i Ruds Vedby og Vemmelev. Foto: Per Rasmussen

Ødelæggelse og ondskab

- Hvad er så dit indtryk af den 42 årige mand, der aflagde fuld tilståelse?

- Han virkede kold og kynisk. Det er selvfølgelig rart, at han tilstår drabene. Jeg har hele tiden forestille mig, at gerningsmændene var østeuropæere. Men da jeg så på ham tænkte jeg: Ja, det kan sagtens være ham, som slog de to mænd ihjel, siger Jack Andersen.

Den 29-årige selvstændige erhvervsdrivende oplevede ikke mødet med de to drabssigtede mænd i blå dragter som en forløsning.

- Nej, slet ikke. Dem der har gjort det her, har ødelagt så meget og gjort så meget ondt. Det er svært at rumme.

- Føler du had?

- Egentlig ikke. Nu trænger jeg bare til at få ro og slukke telefonen i nogle dage. Jeg ville selvfølgelig gerne vide, nøjagtig hvorfor det skete. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at motivet har været at skaffe hurtige penge, siger Jack Andersen.

