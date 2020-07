Drabsplaner afværget: Rekordstor politiaktion mod kriminelles hemmelige chat

En stort anlagt politi-operation har ført til anholdelser i flere europæiske lande, og nøglen til succesen var et gennembrud i forhold til at knække krypteringen i en type mobiltelefoner, der kalder sig EncroChat – eller kort Encro.

Det skriver blandt andet Europol.

Om den internationale operation har trukket tråde til Danmark – eller man har draget nytte af den indhentede viden – ønsker man hos Rigspolitiet ikke at kommentere.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger begyndte det hjemlige kriminelle miljø, hvor man også har brugt Encro, at fatte mistanke til, at teknologien ikke længere var sikker for et par uger siden.

Kontanter beslaglagt i Storbritannien. Politifoto

Før det blev Encro vurderet sikker og derfor anvendt til følsom kommunikation om blandt andet narkosmugling og anden kriminalitet.

Det samme troede kriminelle i udlandet.

746 anholdt i Storbritannien

I Storbritannien bar aktionen navnet Operation Venetic, og her har man ifølge en pressemeddelelse fra Metropolitan Police bl.a. anholdt 746 personer samt konfiskeret 13 millioner pund, som politiet vurderer stammer fra kriminalitet.

Britiske myndigheder vurderer kort og godt, at operationen, der inkluderede infiltreringen af Encro, er den største politi-mæssige aktion i historien. I Storbritannien vurderer myndighederne at have forstyrret både drabsplaner og organiseret kriminalitet på højt niveau.

Pistol, lyddæmper og ammunition beslaglagt af Metropolitan Police under Operation Venetic. Politifoto

Encrochat er et lukket kommunikationssystem, der inkluderer både servere og mobiltelefoner. Selve telefonen koster godt 10.000 kr., desuden koster abonnementet i omegnen af 15.000 kr. for et halvt år.

Selve telefonen er ikke åbenlyst til salg, men man skal kende nogen, der kender nogen, for at få fat i en sådan.

Servere i Frankrig

Ifølge Europol var EncroChat en af de største udbydere af krypteret mobiltelefoni, og en stor del af EncroChats brugere deltog i organiseret kriminalitet, vurderer det internationale politi-samarbejde.

En del af brugerne er især til stede i områder og lande, der er centrale for storstilet handel med hash og kokain samt hvidvask.

I 2017 begyndte det franske Gendarmerie Nationale at fatte interesse for EncroChat, og i forbindelse med efterforskningen stod det klart, at tjenesten blandt andet havde servere i Frankrig. Og i den forbindelse lykkedes der derfor at omgå systemets omfattende kryptering via adgang til systemet.

Sådan tager en Encrotelefon sig ud. Foto: Engelsk politi

Året efter, i 2018, blev hollandsk politi inviteret med i efterforskningen, som diskret fulgte de kriminelle. Både Frankrig og Holland – og siden også andre europæiske lande, begyndte efterfølgende at benytte adgangen til efterforskning.

I eksempelvis Holland har efterforskning, hvor adgangen til Encro har været en hjælp, ført til over 60 anholdelser og beslaglæggelse af over ti ton kokain, 12 ton cannabisprodukter, 1500 kilo methamfetamin, samt sat politiet på sporet af 19 narkolaboratorier.

Advarsel til brugere

Encrochat sluttede brat 13. juni i år, da firmaet opdagede, at sikkerheden i systemet var kompromitteret. Derefter udsendte firmaet en advarsel til brugerne, hvor man opfordrede brugerne til at smide telefonerne væk.

Europol skriver, at overvågningen af Encrochatsystemet viser, hvor kompleks den internationale organiserede kriminalitet er, og hvordan aktørerne har taget avanceret teknologi til sig.

Afslutningsvis skriver Europol, at selvom systemet er lukket ned, så har man indhentet information nok til, at hundredvis af efterforskninger fortsat vil bære frugt.