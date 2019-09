Drabssag droppet

En mand blev i juli sigtet for drab på en 85-årig kvinde på et plejehjem, men nu har politiet droppet sagen

En 85-årig kvinde blev 29.juli fundet død på et plejehjem i Vojens, og i den forbindelse kunne politiet anholde og sigte en ældre mand i sagen.

Men onsdag har politiet meldt ud, at de har droppet at rejse tiltale mod ham.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Sagen er blevet bredt efterforsket i et forsøg på at finde vidner, tekniske spor eller andet, det kunne klarlægge, om det med sikkerhed drejede sig om et drab og i givet fald, om der kunne findes beviser for at den ældre mand eller andre stod bag det'.

'Anklagemyndigheden har nøje gennemgået det efterforskningsmateriale, der ligger i sagen, og vurderet, at der ikke vil kunne rejses tiltale mod hverken den ældre mand eller andre i sagen. Der er ikke beviser, der vil kunne føre til en domfældelse,' skriver politiet.

I første omgang blev den ældre mand sigtet for drab, men han blev senere løsladt.

Sigtelsen blev dog opretholdt.