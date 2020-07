Drabssag på Bornholm: Nu er der navneforbud

Retten har i dag nedlagt navneforbud på de to mænd, der er sigtet for drab i sagen fra Bornholm

Retten på Bornholm har i dag nedlagt navneforbud på de to mænd, der er fængslet i drabssagen fra Nordskoven. Det vil sige, at det er ulovligt at offentliggøre deres identitet.

Det bekræfter anklageren i sagen, Benthe Pedersen, og forsvarsadvokat Asser Gregersen til Ekstra Bladet.

Afgørelsen kom efter, at de to mænds forsvarere havde indbragt spørgsmålet for domstolen.

De to mænd, der er brødre, blev anholdt efter fundet af en 28-årig mand med tanzaniansk mor og dansk far. Han blev tidligt tirsdag 23. juni fundet livløs ved en bålhytte i Nordskoven nord for Rønne.

Ifølge sigtelsen mod de to var offeret blevet udsat for yderst brutal vold. Han blev slået talrige gange i ansigtet og på kroppen med flasker og granrafter, så han fik brud på venstre underben og muligt kraniebrud.

Fik blødninger i øjne

Derudover blev han stukket med kniv flere steder, brændt og fik trykket et knæ ned mod halsregionen, så han fik punktformede blødninger i øjnene. Samlet betød den voldsomme mishandling, at den 28-årige afgik ved døden.

Sagen har haft stor opmærksomhed, ikke alene i pressen, men også på sociale medier.

På Facebook og andre sociale medier har der blandt andet været plæderet for, at drabet var racistisk motiveret, og de udsagn blev ledsaget af umaskerede billeder med de to sigtede, hvor de blev omtalt som racistiske mordere, selvom de endnu ikke er dømt i sagen.

- På min klients Facebook-side har der været omkring 370 truende og ringeagtende ytringer, siger den yngste mands forsvarer, Asser Gregersen, til Ekstra Bladet.

Det var et af hans argumenter i retten i dag i Rønne for, at det nu skulle forbydes at offentliggøre de to anholdtes identitet.

Advokaten sagde desuden i retten, at presseomtalen havde været voldsom og henviste i øvrigt til andre drabssager, hvor retterne har haft nedlagt navneforbud på de sigtede fra starten.

Talte mod navneforbud

Anklageren i sagen, Benthe Pedersen, talte imod et navneforbud og henviste til den beslutning, retten allerede var kommet frem til under grundlovsforhøret. Da afviste retten på Bornholm at nedlægge et navneforbud i den meget alvorlige sag.

Anklageren har tidligere afvist, at drabet er racistisk og sagt, at der ligger et personligt motiv bag.

- Vi har i vores efterforskning af drabssagen også haft muligheden for et racistisk motiv for øje. Men efterforskningen har på nuværende tidspunkt vist, at baggrunden for drabet ligger i en personlig relation mellem de to sigtede og den dræbte, der er gået helt galt, sagde hun nogle dage efter den 28-årige blev fundet død.

Politiet: Motivet til drabet var personligt

Motivet har dog været behandlet bag rettens lukkede døre.

De to fængslede mænd nægter drab, men erkender vold. Offer og de to mistænkte kendte hinanden på forhånd.

Forsvarsadvokat Asser Gregersen har i sidste uge rettet en hård kritik af Facebook i forbindelse med sagen.

Advokat om Bornholm-drab: Facebook er håbløst

Advokat i drabssag kræver usædvanlig åbenhed

Facebook kritiseres i drabssag: Her er svaret