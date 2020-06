Drabssigtede fætre gav highfive i retten

Begge nægter sig skyldige i at have stukket en 52-årig mand ihjel på åben gade ved højlys dag

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En mand på 52 år afgik tirsdag eftermiddag ved døden efter ved højlys dag og på åben gade at være blevet overfaldet.

Tre mænd blev efterfølgende anholdt i sagen, men kun to af dem, en 27-årig og 28-årig, bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for manddrab.

De to er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fætre, og flere nære familiemedlemmer var mødt op som tilhørere.

De tog plads i retssal D på 1. sal i retsbygningen, hvor først den 28-årige sigtede var blevet ført ind. Han har kortklippet, mellemblondt hår og fuldskæg, var iført sort joggingtøj og hvide badesandaler og sad med korslagte arme og en alvorlig mine.

Hans fætter har længere skæg og var iført mørke bukser, grå sweatshirt og hvide badesandaler. Han gjorde en helt anden entré, da han kort efter blev ført ind. Den 27-årige slog et stort smil og latter op, da han så sin fætter, og sprang nærmest over mod ham for at give highfive.

Den gengældte fætteren, som dog undlod ligefrem at grine ad situationen.

Politiet arbejdede indtil omkring klokken 19 tirsdag aften i området, hvor knivstikkeriet havde fundet sted. Foto: Per Rasmussen

Nægter sig skyldige

Begge er sigtet for manddrab ved i forening tirsdag klokken 10.30 at have tildelt en mand i 50'erne flere knivstik på Lindevej i Holbæk. Manden afgik klokken 15.07 ved døden på Holbæk Sygehus.

Begge nægtede sig skyldige i sigtelsen om manddrab, men den 28-årige lod gennem sin forsvarer dommeren forstå, at han gerne ville svare på spørgsmål. Det ønskede fætteren ikke, fortalte hans forsvarer.

Efterfølgende begærede anklager Maria Jepsen dørlukning af hensyn til, at efterforskningen er på sit indledende stadie, og man stadig har flere vidner at afhøre og genafhøre. De skulle ifølge anklageren ikke kunne læse om sagens detaljer i medierne.

Ekstra Bladets udsendte protesterede under henvisning til sagens alvorlige karakter, at knivstikkeriet er sket på åben gade ved højlys dag, og at flere vidner i Ekstra Bladet har beskrevet de voldsomme begivenheder, kort efter at de var indtruffet.

Den 27-årige mands forsvarer begærede videre navneforbud over sin klient, hvilket den anden sigtedes forsvarer derpå også udbad sig.

Igen protesterede Ekstra Bladet, men dommeren valgte at følge både anklagemyndighedens og forsvarernes anmodninger. Ifølge ham kan pressen sagtens beskrive sagen trods et navneforbud.

- Nå, det var sørme ærgerligt, hva?, bemærkede en af de sigtedes tilhører syrligt til en anden tilhører, før både de og pressens repræsentanter måtte fortrække fra retssalen.

Forud for grundlovsforhørets begyndelse havde fremmødte familiemedlemmer hilst på de sigtede.

Efter at dørene blev lukket for offentligheden, blev sagen gennemgået i nærmere i retten. Dommeren valgte herefter at varetægtsfængsle de to mænd i foreløbigt fire uger.

Trods tililende borgeres førstehjælp og lægebehandling på Holbæk Hospital stod mandens liv ikke til at redde, efter at han tirsdag formiddag faldt om på Lindevej i Holbæk såret af flere knivstik. Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

