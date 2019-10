Drabssigtede i ny sag om hjemmerøveri

I forvejen er duo sigtet for to drab og brandstiftelse, i dag kom det frem, at de også sigtes for ny grov forbrydelse i Nordsjælland

RETTEN I NÆSTVED, Ekstra Bladet: De sigtede for to drab på 68-årige Kiehn Georg Andersen i Ruds Vedby og 80-årige Poul Frank Jørgensen i Vemmelev på Sydsjælland i april og juni måned i år er også blevet sigtet for et hjemmerøveri i Skibby i Nordsjælland.

Det bragte anklager Susanne Bluhm kortvarigt frem torsdag i et retsmøde om fristforlængelse via videolink af den 34-årige sigtede i Retten i Næstved. Hans 42-årige medsigtede er gået med til frivillig fristforlængelse uden retsmøde.

Politiet ved gerningsstedet for det ene drab i sagen - Ruds Vedby, på Vestsjælland. Foto: Per Rasmussen

De nye sigtelser er dog kun rejst af politiet og ikke officielt i retten, og de indgår derfor ikke i fængslingsgrundlaget af de to mænd.

I en pressemeddelelse uddyber politiet sigtelsen:

'I sagen om drabene på to mænd i hhv. Ruds Vedby den 20. april og i Vemmelev den 16. juni i år blev der efter få dages intensiv efterforskning anholdt to mænd den 21. juni. De blev begge sigtet for drab og senere varetægtsfængslet. Der er tale om en 42-årig mand fra Korsør og en 34-årig mand fra Sneslev.

Hjemmerøveri med jagtgevær

Siden varetægtsfængslingen er efterforskningen mod de to mænds gøren og laden fortsat. Den omfattende efterforskning har blandt andet afdækket nye sigtelser, og begge mænd er efterfølgende sigtet for et hjemmerøveri i Skibby med et oversavet jagtgevær den 1. juni i år.'

- Vores efterforskning tegner et meget bekymrende billede af de to anholdte, som vi mistænker for at være indblandet i flere andre alvorlige og grove forbrydelser ud over de to drab og hjemmerøveriet i Skibby. Så vi fortsætter med en dybdegående efterforskning mod de to mænd ind til alle kort i sagen er blevet vendt, fortæller politiinspektør Kim Kliver.

Den 34-åriges forsvarer Eigil Strand understregede ved dagens retsmøde, at den yderligere sigtelse derfor ikke skulle tillægges betydning i forhold til, om hans klient fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, og at det var urimeligt, at anklageren nævnte det.

- Det er et falsk lod i vægtskålen, det skal retsformanden set bort fra, sagde forsvareren, der argumenterede for, at hans klient skulle løslades, fordi han ikke mener, at han kan påvirke sagens forfølgning.

Her er det hus, som den 42-årige boede til leje i. Forrest ses den tønde, som der ifølge naboer blev brændt 'noget' af i. Foto: Per Rasmussen

Retsmøderne har hidtil kørt bag lukkede døre, men retsformanden valgte på trods af anklagerens begæring om fortsat dørlukning at åbne dørene.

Her kom det frem, at den 42-årige har ændret forklaring siden grundlovsforhøret i juni, hvor han bag lukkede døre forklarede, at den medsigtede var med ude på begge gerningssteder, men sad i bilen.

Af en forklaring vedrørende drabet på offeret fra Ruds Vedby, Kiehn Georg Andersen, som den 42-årige har afgivet i august måned, og som delvist blev læst op ved dagens fristforlængelse, fremgår det, at han nu forklarer, at det var den 34-årige, der slog begge mændene ihjel.

Mens den 42-årige i grundlovsforhøret erkendte drab og brandstiftelse og blev varetægtsfængslet på begrundet mistanke om, at han er skyldig i to tilfælde af dødsvold og for at have sat ild til gerningsstederne, nægter den 34-årige sig skyldig i drab, men erkendte ulovlig våbenbesiddelse. Han blev alene varetægtsfængslet for dødsvold i forbindelse med det ene drab på Kiehn Georg Andersen samt ulovlig våbenbesiddelse.

Ved dagens fristforlængelse blev han fortsat varetægtsfængslet frem til 7. november på samme fængslingsgrundlag.

