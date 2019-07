Drabssigtet 15-årig: - Jeg stak min mor syv gange

En 15-årig dreng blev tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Her forklarede han, at han stak sin mor syv gange med en køkkenkniv

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En dreng på 15-årig er blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk børneafdeling i fire uger, efter han mandag aften blev anholdt og sigtet for at slå sin 38-årige mor ihjel med knivstik.

Det besluttede dommer Tove Horsager ved Retten i Roskilde på et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag.

På trods af at anklageren anmodede om, at sagen skulle føres for lukkede døre, valgte dommer Tove Horsager at lade dem forblive åbne efter protester fra pressen.

Efterfølgende forklarede den sigtede 15-årige dreng, at han stak sin mor i maven, ryggen og i halsen i alt syv gange. Anklageren spurgte, om drengen og moren var uvenner. det svarede han ja til, men kunne ikke huske hvorfor.

- Jeg hentede en køkkenkniv og stak min mor syv gange, fortalte den drabssigtede dreng i retten.

Stak for at dræbe

Derudover kom det frem, at kvinden flygtede ud på en svalegang foran lejligheden, hvor knivoverfaldet fortsatte, inden drengen gik tilbage i lejligheden og lagde køkkenkniven. Og så kom politiet.

- Var du hidsig, lød det fra anklagen

- Ja, svarede den sigtede.

- Overvejede du, at hun kunne dø?

- Ja, det var derfor, jeg gjorde det, svarede han i retten.

Den mørke 15-årige dreng iført en sort trøje med gult mønster, jeans og kinasko sad med bøjet hoved og med et alvorligt udtryk, men viste ikke de store følelser. Hans familie var også til stede i retten, og de var meget berørte af sagen.

Drengen erkendte de faktiske forhold i sagen, og foruden varetægtsfængslingen skal han mentalundersøges. I retten kom det frem, at han er diagnosticeret som infantil autist og desuden har add.

Beboer hørte skrig

Ekstra Bladet har været i kontakt med en anden beboer i lejlighedskomplekset Trekanten II i Ringsted. Manden vil gerne være anonym, men fortæller, at han hørte skrig i svalegangen omkring den opgang, hvor den nu afdøde kvinde boede .

Kvinden havde angivelig søgt tilflugt på svalegangen, hvor hun efter den mandlige beboers og andre vidners opfattelse blev ramt af flere knivstik i kroppen, så hun til sidst faldt om.

Det lykkedes angivelig efterfølgende tilkaldte politifolk at pågribe den mulige gerningsmand i lejligheden. Han blev efterfølgende klædt i en særlig dna-dragt, lagt i håndjern og ført væk.