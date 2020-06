Drabssigtet betjents kaution fastsat til millionbeløb

Mandag deltog den tidligere politibetjent Derek Chauvin i en indledende høring i sagen, hvor han er sigtet for drab på en sort mand efter en brutal anholdelse i Minneapolis forrige mandag.

Derek Chauvin deltog virtuelt ved mandagens høring, der fandt sted ved en domstol i Minneapolis.

Det skriver CNN.

Her godkendte dommeren i sagen, Jeannice Reding, anklagerens anmodning om at fastsætte kaution i sagen på 1,25 millioner dollar.

Kautionen kan dog indløses for en million dollar, hvis Derek Chauvin lever op til en række krav.

Det indebærer blandt andet, at han overholder loven, møder op til retsmøder og afleverer eventuelle våben og våbentilladelser.

Han må heller ikke forlade staten Minnesota eller have nogen form for kontakt med offerets familie.

Derek Chauvins advokat accepterede vilkårene på stedet under dagens høring.

Den tidligere politibetjent blev anholdt i sidste måned, efter at han under en anholdelse pressede sit knæ mod George Floyds hals i knap ni minutter.

George Floyd var ubevæbnet og i håndjern og blev kort efter anholdelsen erklæret død.

Anholdelsen blev optaget på video af vidner på stedet, og episoden har siden udløst demonstrationer mod racisme og politivold i både USA og en lang række andre lande.

Mandagens høring var den første i sagen, hvor Derek Chauvin står over for tre sigtelser for forskellige grader af drab.

Han skulle ikke forholde sig til sigtelserne på dagens høring. Yderligere tre betjente, der også deltog i anholdelsen den 25. maj, er sigtede for medvirken til drab.