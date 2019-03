Drabssigtet er fra kamptropperne

Forsvaret går ud fra, at drabsvåbnet var et af deres våben

Den 42-årige mand, der er sigtet for drab på en 47-årig mand i et muligt jalousi-opgør på Stengårds Allé i Gladsaxe fredag morgen er professionel soldat.

Det fortæller generalmajor Kenneth Pedersen, chef for Hærkommandoen.

- Han er fra kamptropperne og hører til i Høvelte. Han har været udsendt flere gange. Jeg kan ikke sige hvor mange, siger generalmajoren, der ikke kan oplyse, præcis hvor den drabssigtede har været udsendt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er drabsvåbnet en Neuhausen pistol, der er et af Forsvarets våben.

- Ved I, om det er et af jeres våben, der er anvendt?

- Det må vi formode, at det er. Det går vi selv ud fra, og det er også det, vi undersøger ud fra - at det er forventeligt, at det er et af vores våben, siger Kenneth Pedersen.

- Hvis det er et af jeres våben, er det så standard, at han har haft det?

- Vi har en lang række procedurer på det, fordi det er noget, vi skal passe utroligt meget på. Men samtidig er der er jo nogle, der skal have ansvaret for de her koder og nøgler. Så der skal en undersøgelse til. Men det er noget, vi i hvert fald vil have kraftigt fokus på, hvis det er et af vores våben.

- Er han en af dem, der har ansvaret for koder og nøgler?

- Der er en række betroede medarbejdere, der har det, men om han er en af dem, skal jeg ikke kunne sige. Det er noget af det, vi skal have kigget på selv, og jeg er sikker på, at det også er noget, politiet og auditørerne kigger på.

- For det er ikke meningen, at han skal kunne indfinde sig i Gladsaxe med et af jeres våben?

- Nej, hvis vores soldater går rundt med våben på gaden, skulle de jo gerne stå inde i København og bevogte synagoger og så videre.

Ingen alarmklokker

Generalmajoren understreger, at der er tale om en politiundersøgelse, og at Forsvarets auditørkorps også som standard laver en undersøgelse, lige så snart der er soldater involveret i noget, hvor der kan være tale om strafbare handlinger.

- Nu er han jo kun sigtet. Men har der været nogle alarmklokker hos jer?

- Ikke hvad jeg er oplyst omkring. Når man taler om udsendte, er det nærliggende at tænke, om der er noget med PTSD, men langt de fleste kommer styrket hjem. Så at lave den kobling. jeg har ingen indikation på, at det skulle være sådan. Men det er selvfølgelig noget, man også skal kigge ind i, siger han og fortsætter:

- Danske soldater er et udpluk af danskerne. Det er jo naboens søn og datter, som folk er flest. Selvfølgelig har nogle af dem, der har været udsendt, været i nogle unormale situationer og har nogle reaktioner på det. Men jeg vil advare mod at lave den kobling nu, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange udsendte, som ikke har det. Men jeg kan godt forstå spekulationen, siger Kenneth Pedersen.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor Ekstra Bladet er til stede.