Drabssigtet fremstillet med begge hænder forbundet

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Med begge håndled forbundet med hvid gazebind blev en 63-årig mand lørdag formiddag ført ind i Retten i Lyngby, sigtet for drab på en jævnaldrende kvinde i en lejlighed i Hillerød.

Kvinden blev dræbt med flere knivstik og snitsår mod halsen på et ukendt tidspunkt mellem 29. september omkring klokken 23 og 1. oktober klokken 08.03.

Politiet har tidligere fortalt, at manden har en relation til kvinden, men at der ikke er tale om en familiemæssig relation.

Hans forsvarer, Betina Hald Engmark, oplyste ved starten af retsmødet, at hendes klient nægter sig skyldig i sigtelsen.

Selv bekræftede den sigtede, der er en gråhåret mand med et kort gråt fuldskæg og briller i panden, blot med rusten stemme sit navn, fødselsdato og anholdelsestidspunkt.

Han var iført sorte Adidas-joggingbukser, en grøn t-shirt med noget afsmudsning på forsiden, der kunne ligne blod, samt badetøfler på fødderne.

Fem personer med relation til den sigtede var mødt op i retten, hvoraf tre af dem var inde i retssalen, og de fik også lov til at give ham kram uden for retsbygningen, da dommeren havde afsagt sin fængslingskendelse.

Anklager Michael Winther anmodede ved starten af retsmødet om dørlukning med den begrundelse, at der er tale om en alvorlig sigtelse i en sag, der stadig er i en indledende fase af efterforskningen, hvor den sigtede endnu ikke har afgivet forklaring. Det valgte dommeren at efterkomme trods protest fra pressen.

Den 63-årige mand blev allerede 2. oktober fremstillet in absentia med henblik på en international efterlysning.

3. oktober, to dage efter drabet, blev han anholdt af tysk politi klokken 13.11 syd for grænsen ved Kruså, hvor han kom kørende i retning mod Danmark. Fredag klokken 12.04 blev han udleveret til Danmark og erklæret for anholdt af dansk politi.

Nordsjællands politi får også mandens bil til Danmark, da den skal undersøges i forbindelse med drabssagen.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger, blandt andet for at han ikke skal kunne påvirke den nærmere efterforskning på fri fod og den eventuelle risiko for, at han skulle flygte ud af landet

Han og hans forsvarer kærede ikke kendelsen.

Både manden og offeret er beskyttet af navneforbud.