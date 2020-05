Drabssigtet: Her bliver Tom Hagen løsladt

Fulgt ud af betjente og med en sæk over skulderen blev den norske milliardær Tom Hagen her løsladt fra varetægtsfængslingen. Løsladelsen fandt sted fredag eftermiddag fra Oslo Fængsel efter, at den norske Højesteret havde taget stilling til om han skulle sættes på fri fod.

Torsdag blev det besluttet af lagmannsretten, der svarer til den danske landsret, at han skulle løslades.

Den kendelse blev straks kæret af anklageren, og Tom Hagen måtte forblive fængslet.

Indtil i dag.

Her ses den norske milliardær blive løsladt fra sin fængsling. Med mindst to betjente ved sin side og en sort sæk over skulderen, bliver han sendt ud i friheden. Foto: Gisle Oddstad/VG

Tom Hagen er sigtet for at have slået sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, ihjel.

Hustruen forsvandt for halvandet år siden, og sagen blev fra starten betragtet som en kidnapningssag hos politiet.

28. april i år tog sagen dog en meget uventet drejning, da det norske politi på et pressemøde kunne fortælle, at de havde anholdt og sigtet Tom Hagen for drab på sin kone, som han blev gift med i 1969.

Det har skabt lettelse i familien at Tom Hagen nu er blevet løsladt. Hans tre voksne børn støtter op om faderen, skriver norske Dagbladet.

- Det var som forventet. De er glade og lettede, udtaler børnenes bistandsadvokat, Ståle Kihle, da det stod fast, at Hagen ville blive sat fri.

- De (børnene red.) håber, at politiet nu begynder at lede efter hende, og ikke anser hende som værende et offer for ægtemandens overlagte drab. Det her er en forsvindingssag, siger bistandsadvokaten.

Også afdøde Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat var ikke overrasket over udviklingen i sagen.

- Jeg håber, at politiet nu fortsætter arbejdet, og finder den rigtige gerningsmand og Anne-Elisabeth, udtaler bistandsadvokat Gard Lier.

Selv om Tom Hagen atter er en fri mand, opretholdes sigtelsen for drabet på sin mangeårige hustru og mor til milliardærens børn. Anklager Haris Hrenovica meldte i dag ud i en pressemeddelelse:

- Vores mål er at finde Anne-Elisabeth Hagen og finde ud af, hvad der er sket hende og hvem, der har en rolle i sagen, lød det fra sagens anklager.

