Drabssigtet meldte sig selv: Stak mand ihjel i nødværge

Det var en 23-årig mand, som førte kniven, der endte med at koste en jævnaldrende mand livet ved Circle K-tankstationen på Bistrupvej i Birkerød torsdag aften.

Det er netop kommet frem ved Retten i Lyngby, hvor den 23-årige blev fremstillet i grundlovsforhør. Her blev den 23-årige fængslet frem til 10. januar på begrundet mistanke om, at han - som dommeren formulerede det - i hvert fald er skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Iført blå plastikdragt og badetøfler nægtede den tæt byggede og mørklødede mand sig skyldig i drab. Han hævdede til gengæld via sin forsvarer, at han handlede i nødværge, da han stak manden, som godt en time senere afgik ved døden som følge af sine kvæstelser.

Meldte sig selv

Det var manden selv, der meldte sig til politiet på så usædvanligt et tidspunkt som klokken fem tidligt lørdag morgen. Han ankom til retten for fuld udrykning i en civilpatrulje, som blev ført an af en almindelig patruljebil.

I retten fremstod manden høflig og smilende over for de tilstedeværende. Han var forholdsvis nyklippet og lod ikke til at tage stort antræk af den alvorlige sigtelse, som politiet retter imod ham.

Det gjorde en midaldrende mand til gengæld, som var dukket op for at følge med. Han våndede sig flere gange og tog sig til hovedet i vente-loungen uden for retslokalet. Her måtte han måtte opholde sig det meste af tiden, fordi dommer Line Kornerup valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Da den drabssigtede på et tidspunkt blev ført ud til en pause i grundlovsforhøret, udvekslede de to blikke og et par ord.

Mand dræbt af knivstik nær skole i Birkerød

Mangler våbnet

Inden da blev sigtelsen læst op af anklager Tina Mogensen. Af den fremgår det, at det 23-årige drabsoffer blev stukket med en indtil videre ukendt genstand. Da anklageren senere argumenterede for ønsket om dørlukning, fortalte hun, at det endnu ikke var lykkedes politiet at finde drabsvåbnet.

- Og så mangler vi at afhøre en række vidner, nævnte hun.

Forsvarer Gitte Juul Jensen brugte inden grundlovsforhøret 25 minutter på at tale med sin klient. Hun gjorde opmærksom på, at hun indtil videre ikke havde noget imod de lukkede døre, men hun sagde også, at det lader til, at der ikke er flere gerningsmænd på fri fod.

Internt opgør

Det er meget lidt, som politiet indtil videre har valgt at melde ud om drabssagen og de implicerede. Politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi åbnede dog lidt op fredag.

- Vi har en formodning om, at motivet skal findes i et internt opgør i det kriminelle miljø, sagde han.

Tre mænd på 18, 20 og 27 blev anholdt kort efter drabet. De tre blev efterfølgende fremstillet fredag i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby. Men de tre var alene sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og altså ikke for drab. Mens de to yngste blev løsladt, blev den ældste af de tre varetægtsfængslet i 14 dage.

Både de tre anholdte fra fredag og den drabssigtede er alle beskyttet af navneforbud.