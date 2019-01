Drabssigtet rocker løsladt

Nedim Yasar blev skudt to gange i hovedet efter sin bogreception på Hejrevej i København - retten har valgt at løslade en mand, der er sigtet i sagen

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 35-årig rocker fra Satudarah blev tirsdag formiddag løsladt af dommeren efter et grundlovsforhør i sagen om drabet på den 31-årige tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar på Hejrevej i København.

Den 35-årige mand er sigtet for manddrab ved 19. november sidste år i forening og efter forudgående aftale og planlægning med tre andre at have dræbt Nedim Yasar med to skud i hovedet.

Det er to af de øvrige sigtede, der er mistænkt for at stå bag selve drabet.

Den 35-årige nægter sig skyldig og virkede veloplagt, da han kom ind i retten, hvor der sad to venner på tilhørerbænkene.

Da dommeren spurgte, om det kunne passe, at han var blevet anholdt klokken 12.35, sagde han:

- Det tror jeg passer meget godt. Jeg fik ikke tidspunktet at vide.

Den sigtede var iført en grå sweatshirt og mørke joggingbukser og havde en tydelig tatovering.

Han har bedt om at få advokat Ulrik Sjølin som forsvarer, men var i dag repræsenteret ved Rune Pedersen, der oplyste, at hans klient var indstillet på at afgive forklaring.

Den sigtede blev beskyttet af et navneforbud i lighed med de tre øvrige i sagen.

Anklageren havde en begæring om dørlukning med henvisning til, at der er tale om et drab under efterforskning, hvor han ville komme ind på både mistankegrundlaget og den fremadrettede efterforskning.

Dommeren valgte at efterkomme begæringen.

Efter et cirka to timer langt grundlovsforhør blev den sigtede dog løsladt af dommeren. Dommeren sagde, at der ikke var grundlag for fængsling og dermed ikke en tilstrækkelig begrundet mistanke mod manden.

Den 35-årige ringede derefter glad op til en person og sagde:

- Kan I hente mig? Jeg er blevet løsladt. Det er luksus.

Skudt efter reception

Den 31-årige Nedim Yasar blev skudt, mens han om aftenen 19. november sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvest-kvarter efter en reception for sin bog ’Rødder’.

Bogen, der handler om hans fortid som bandeleder, er skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

Ved et fristforlængelsesmøde ved Retten på Frederiksberg 18. januar konkretiserede anklagemyndigheden i København sigtelsen mod de tre andre personer, hvor to er tilknyttet Satudarah. De tre sidder i forvejen fængslet i sagen.

Trioen er sigtet for 'i forening og/eller efter forudgående aftale og planlægning med andre p.t. uidentificerede gerningsmænd at have dræbt Nedim Yasar'.

Sigtelsen blev ved retsmødet skærpet, således at politiet nu mener, at to af de sigtede stod bag selve drabet. Den tredje er fortsat sigtet i sagen og mistænkt for deltagelse i planlægningen. De nægter sig skyldige.

Ny anholdelse i sag om drab på tidligere bandeleder