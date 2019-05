Drabssigtet var manager for deltager i tv-show på DR

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Den 27-årige James Schmidt, der sigtes for tre drab på ældre mennesker på Østerbro i København, nåede på kort tid at skabe sig et netværk inden for musikmiljøet, efter han havde afsonet syv års fængsel.

Dommen fik han i Højesteret i april 2012 for voldtægt af en 14-årig pige og drabsforsøg og voldtægtsforsøg af en 30-årig kvinde på den lukkede ungdomsinstitution Sønderbro i København.

Tidligere havde Københavns Byret og Østre Landsret idømt ham forvaring på ubestemt tid, men Højesteret ændrede dommen til syv års fængsel.

James Schmidt nægter sig skyldig i sigtelser for tre drab på ældre mennesker på Østerbro i København. Privatfoto

James Schmidt reklamerer selv for, at han er musik-manager for en tidligere deltager i LIVE, der afløste X Factor en enkelt sæson på DR1.

Her var Lina Rafn og Sanne Salomonsen coaches for deltagerne, der kæmpede om et musiklegat på 250.000 kroner. Den tidligere LIVE-deltager har efterfølgende fortsat sin musik-karriere og er netop nu ude med en musikvideo.

Han har ikke lyst til at stå frem med navn på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har tidligere talt med den unge musiker, der har haft James Schmidt som manager, og han beskriver beskriver også samarbejdet som et venskab.

- Han dukkede lige pludselig op i musikmiljøet og var overalt og til alles koncerter. Han var rigtig god til at snakke, fortalte den unge musiker, der dog endte med at fyre ham som manager, fordi der var for meget kaos involveret i arbejdet med den 27-årige.

- Jeg har faktisk været ret tæt med ham de sidste tre måneder. Som manager var han okay dygtig til at få ting til at ske, siger den unge mand, der blandt andet fik betalt en tur til udlandet i januar, hvor de sammen rejste ned for at lave en musikvideo.

Han vidste godt, at James Schmidt havde været i fængsel, men han vidste ikke for hvad. Den 27-årige drabssigtede skiftede navn fra Lual Lual til James Schmidt, da han blev løsladt.

Aftalen var, at James Schmidt fik procenter, hvis musikken tjente penge ind, og den unge musiker fik at vide, at manageren havde arvet penge.

Han har dog efterfølgende ikke kunnet lade være med at tænke over, om pengene er kommet fra rovmord.

Virkede ødelagt

Det chokerede ham, da han blev ringet op og fik at vide, at den tidligere manager var blevet varetægtsfængslet. Men han siger alligevel, at han syntes, at den 27-årige virkede lidt 'fucked up' og manglede empati.

- Hvis man kigger en person i øjnene, kan man godt se bag øjnene, hvis der er noget, der ikke er rigtigt. Han virkede ødelagt, siger han.

En anden ung musiker, der gennem tre måneder havde et tæt samarbejde med den nu drabssigtede, beskriver ham som en person, der på ydersiden virkede til at have styr på tilværelsen og var ufattelig god til at snakke med mennesker.

Den 27-årige fik blandt andet musikeren, der ligeledes ønsker at være anonym, på plakaten til 'Sort Distortion' og sagde, at han ville lave en musikvideo med en Aston Martin som rekvisit.

- Han fortalte, at han kunne skaffe mig ind til alle mulige vildt store ting. Altså mig, der bare lige var startet og ikke havde noget navn.

- Der var ikke nogen grund til, at de store aktører skulle hjælpe eller følge mig. Alligevel fik han mig på 'Sort Distortion', har den unge musiker fortalt Ekstra Bladet.

'Sort Distortion' arrangerer koncerter med musikere, der har afrikanske rødder. Blandt andet har de arrangeret fester under den store københavnske gadefest Distortion.