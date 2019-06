Drabssigtets forklaring udsat

Med et stort smil på læberne og iført en kridhvid, lidt åbentstående skjorte og lyserøde shorts kom 27-årige James Schmidt ind i videolink-rummet i Vestre Fængsel, hvor anklagemyndigheden krævede ham fortsat varetægtsfængslet for drab på ældre mennesker på Østerbro i København. Han nægter sig skyldig.

Anklager Søren Harbo bad igen om lukkede døre af hensyn til efterforskningen, blandt andet fordi afhøringen af vidner endnu ikke er afsluttet, ligesom han oplyste, at den tilbundsgående afhøring af sigtede, som ellers var planlagt til 14. juni endnu ikke er foretaget, fordi den sigtede har udsat sin forklaring.

Hans forsvarer, Mie Sønder Koch, oplyser efterfølgende til Ekstra Bladet, at det skydes, at de afventer efterforskningsskridt.

Derudover nævnte anklageren, at der er detaljer om sigtedes og de afdødes færden og detaljer ved gerningsstederne, hvor vidner skal forklare om, hvad de så og fandt, som ikke skal farves af oplysninger i medierne.

Sigtet for drab på tre ældre: Dømt for fire kvælergreb

Forsvareren havde ingen bemærkninger til de lukkede døre, mens pressen protesterede. Dommeren valgte dog at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

James Schmidt er sigtet i retten for at have dræbt 80-årige Peter Olsen 2. marts i år mellem klokken 9.10 og 12.30, samt 81-årige Inez Hasselblad 7. marts. Begge blev kvalt.

Derudover har politiet sigtet ham for drab på en 83-årig kvinde, der allerede var kremeret, da politiet kom på sporet af sagen. Men retten har endnu ikke taget stilling til mistankegrundlaget for denne sigtelse.

Politiet har tidligere oplyst, at hendes kreditkort var misbrugt efter hendes død, ligesom det var tilfældet for Inez Hasselblad.

Alle de afdøde blev fundet døde i deres hjem på Vangehusvej på Østerbro i København, og deres død blev i første omgang registreret som naturlig død.

James Schmidt blev varetægtsfængslet frem til 23. juli og protesterede ikke mod den fortsatte varetægtsfængsling.