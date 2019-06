Drabssigtets kone er flygtet

To sigtelser for drab og en kobling til Emilie Meng-sagen har fået hustruen til en 42-årig drabssigtet mand til at forlade Korsør med sin søn

Hustruen til den 42-årige mand, der er sigtet for drabene på 68-årige Kiehn Andersen, Ruds Vedby, og 80-årige Poul Jørgensen, Vemmelev, er flygtet over hals og hoved fra sin adresse i Korsør.

Det fortæller flere af den 42-åriges nærmeste familiemedlemmer til Ekstra Bladet.

Årsagen er de rygter, der er opstået i kølvandet på anholdelsen i fredags. Og selv om der er udstedt navneforbud på manden, er det ifølge familien som om, at hele Korsør kender til sagen.

- Hun kunne ikke klare det. Så hun er flyttet med sønnen til en hemmelig adresse. Jeg ved, at kommunen er inde over, siger den 42-åriges mor til Ekstra Bladet.

Hun bor selv i Korsør. Og hun fortæller, at folk også snakker i hendes kvarter.

- Mindst 25 personer har kigget ind gennem mine vinduer i dag. Det er selvfølgelig ikke rart. Men jeg ved ikke noget. Så derfor har jeg valgt at blive, siger moren.

Ekstra Bladet er på grund af et navneforbud forhindret i at nævne navnet på moderen. Og det er heller ikke muligt at nævne navnet på den 42-åriges storesøster, som Ekstra Bladet også har talt med.

Hun fortæller, at det først blev rigtig slemt tirsdag, da medier begyndte at koble den 42-årige sammen med Emilie Mengs forsvinden. Det lokale medie Sjællandske har kilder, som oplyser, at politiet efterforsker den 42-åriges mulige tilknytning til drabet på den 17-årige Emilie Meng for tre år siden.

Emilie Meng, 17, forsvandt i juli 2016 efter en bytur i Slagelse. Hendes lig blev fundet juleaftensdag samme år i en sø ved Borup. Privatfoto

Familien er imidlertid overbeviste om, at den 42-årige intet har med Emilie Mengs forsvinden at gøre. Det er dog rigtigt, at moren har ejet en hvid Hyundai, som er en af mange spor, som politiet forfølger i Emilie Meng-sagen.

- Men mor ville aldrig låne sin bil ud til nogen. Hun ville hellere brække ryggen, siger søsteren til den 42-årige.

- Desuden er det ikke en hvid Hyundai i30. Det er en Hyundai i10. Og den var 13 år gammel, da jeg skilte mig af med den for et år og otte måneder siden, siger den 42-åriges mor.

Koblingen til Emilie Meng-sagen er måske for borgerne i Korsør ikke så mærkelig. Der sker ikke så mange drab på egnen. Og når en person er blevet anholdt for drab, er det ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi helt naturligt at undersøge, om der skulle være en sammenhæng med andre uopklarede drab.

Den 42-åriges mor har udleveret dette billede af denne Hyundai i10, som hun ejede i 13 år, indtil hun skilte sig af med den for et år og otte måneder siden. Privatfoto

Og selv om Sydsjællands politi ikke vil kommentere Sjællandskes oplysninger eller efterforskningen, er meldingen helt generelt, at man altid kigger på, om der er ligheder til andre uopklarede sager.

Den 42-årige har erkendt de faktiske omstændigheder i forbindelse med de to ældre mænds død og ildspåsættelse, men er alene fængslet på en mistanke om vold med døden til følge og ikke drab. Hans forsvarer har sagt, at han er afskåret fra at fortælle om den anholdtes forklaring på grund af rettens lukkede døre.

En 34-årig mand er også varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig.