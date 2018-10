Drabstiltalt eks-rocker: - Det var nødværge

Det var lovlig nødværge, der førte til drabet på en 30-årig mand to dage før jul sidste år i Randers.

Det hævdede en 37-årig tidligere Bandidos-rocker, M., fra Aalborg i dag i et nævningeting i Randers, hvor han er tiltalt sammen med en 39-årig kvinde, P., og en 19-årig mand, J.

Men den tror anklager Birgitte Ernst ikke på. Hun hæfter sig ved, at det dræbende skud gennem hovedet på offeret skete på blot 35 centimeters afstand.

Skudt på klos hold

- Politiets teknikere konkluderer ud fra krudtslam på afdøde, at skudafstanden er mindst 25 centimeter og højst 45. Skønnet lyder på 35 centimeter, sagde anklageren og holdt et centimetermål op for nævningerne.

Under retsmødet er det kommet frem, at den dræbte og de tiltalte ikke kendte hinanden. Tværtimod skyldtes den 30-åriges tilstedeværelse på p-pladsen ved Randers Regnskov kun, at han ville hjælpe en kammerat med at mødes med den 19-årige J. på grund af en gæld.

Hvad ingen kunne vide var, at den 19-årige til mødet kort før midnat 22. december medbragte eks-rockeren, M, og den 39-årige kvinde.

Ukendt motiv

Men motivet til drabet er fortsat ukendt.

Kun den 37-årige er anklaget for selve drabet. De to andre er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og tyveri af en sort Ford Kuga, som de tiltalte flygtede i efter drabet

I første omgang kørte de til Aalborg, men kort efter kørte de mod Tyskland. På det tidspunkt var de under mistanke, og i et lukket grundlovsforhør juleaftensdag blev alle tre fængslet in absentia i et lukket retsmøde. Politiet udsendte en international arrestordre.

Samme dag pågreb tysk politis aktionsstyrke de eftersøgte. Anholdelsen skete på motorvejen ved Neumünster nord for Hamborg, efter politiet havde skygget deres bil fra Flensborg.

Ekstra Bladet følger sagen.