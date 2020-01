Drabstiltalt: Jeg slog ham i hovedet til det knasede

Det kostede en 76-årig mand fra Esbjerg livet, at han spredte rygter om, at en 45-årig ven havde forgrebet sig på sine børn og slået dem.

Den 45-årige mand og hans 20-årige søn sidder fredag på anklagebænken i Vestre Landsret i Esbjerg, hvor de begge er tiltalt for drab på den 76-årige mand.

Drabet fandt sted i offerets lejlighed i september 2018.

Far og søn i retten: Nægter blodigt drab

Den 45-årige har erkendt at have begået vold med døden til følge, mens sønnen nægter sig skyldig i drab.

Den drabstiltalte mand har netop forklaret i retten, at han var venner gennem 25 år med den nu dræbte mand.

- Vi hyggede os og drak øl sammen. Vi tog også ofte amfetamin sammen, forklarede den 45-årige i retten.

Sur over rygterne

Han har endvidere forklaret, at han var sur over, at den 76-årige spredte rygter om ham og børnene.

- Jeg var sur over, at han beskyldte mig for at have siddet i fængsel for overgreb på mine børn, og at jeg skulle have banket dem.

Han vidste jo udmærket godt, at jeg kun var i fængsel for narkokørsel og småkriminalitet.

- Så slog det klik for mig. Jeg greb en jernstang eller et vandrør, der ligger på gulvet. Han sad foroverbøjet og holdt hænderne oven på hovedet. Så slog jeg ham igen. Jeg gik i panik, fordi han forsøgte at rejse sig op. Jeg slår ham 3-4 gange og til sidst gav det en knasende lyd, har den 45-årige netop forklaret under afhøringen.

Søn ville stoppe ham

Den 20-årige søn var også til stede i lejligheden på Tinghøjs Alle.

- Min søn, som var med under besøget, sprang op af sofaen og råbte: 'Hvad fanden laver du. Stop det'. Han river mig væk. Min søn fjerner mig. Jeg forbyder min søn at forlade lejligheden. Jeg ved ikke hvorfor, lyder det fra den grædende mand, som slår opgivende ud med armene.

Også blandt tilhørerne sidder flere og græder.

Den 45-årige husker ikke meget om begivenhederne umiddelbart efter drabet.

- Jeg husker kun i små glimt, hvad der derefter skete. Men jeg husker, at jeg forlod lejligheden sammen med min søn. Jeg smed jernstangen op i en container på en byggeplads.

Vendte tilbage

Kort efter vendte den 45-årige mand tilbage i lejligheden.

- Fra entreen kunne jeg se, at han stadig sad i stolen og rallede. Jeg blev chokeret og gik igen. Jeg kan ikke svare på, hvorfor jeg ikke tilkaldte hjælp. Det var jo slet ikke meningen, at han skulle komme til skade. Det hele er jo noget rod. Han havde slet ikke fortjent det.

Der er udstedt navneforbud i sagen, og der er i alt afsat seks retsdage til at behandle drabssagen.