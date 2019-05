Drabstiltalt risikerer forvaring: Bed kvinde i ansigtet

En sammenkomst endte på tragisk vis, da en 41-årig mand blev dræbt af talrige stik og snit med knive, der ramte ham i hovedet, halsen og kroppen på offerets bopæl på Bredgade i Bjerringbro natten til 1. februar sidste år.

Samtidig fik et andet offer holdt en kniv op mod sin hals, blev væltet omkuld og slog hovedet i gulvet, hvilket var egnet til at 'fremkalde alvorlig frygt for dennes liv og helbred'.

Det fremgår af anklageskriftet mod en 23-årig mand, der desuden er tiltalt for yderligere otte forhold i Skive, Viborg og Roslev.

Blandt andet er han tiltalt for at have slået en kvinde i Roslev flere gange i hovedet med knyttet hånd og bidt hende hårdt i hånden, ligesom han ifølge anklageskriftet ved samme lejlighed tog fat under hagen på en mand, holdt ham op mod en mur, sparkede ham på kroppen og bed ham hårdt i øret.

Han er ligeledes tiltalt for at have taget kvælertag på en kvinde og bidt hende hårdt i ansigtet under sin varetægtsfængsling i surrogat på Institutionen Kofoedsminde 6. oktober sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden tager forbehold for påstand om forvaring.

Det er uvist, hvordan den 23-årige forholder sig til tiltalerne.

Umiddelbart efter drabet i Bjerringbro meldte politiet ud, at de formodede, at der var en relation mellem offeret og den nu 23-årige.

- Vi ved endnu ikke så meget om mændenes indbyrdes relation eller motivet til knivdrabet, men vi formoder, at de kender hinanden i forvejen, og at der i forbindelse med en mindre, privat sammenkomst opstår tumult på stedet, som udvikler sig til knivstikkeri. Vi er i gang med at afklare det nærmere forløb, sagde politikommissær Poul Fink fra Central efterforskning dengang i politiets pressemeddelelse.

Den tiltalte var i besiddelse af en kniv, som politiet på det tidspunkt oplyste, at de formodede var brugt ved drabet.

Den tiltalt har fravalgt et nævningeting. Derfor bliver sagen behandlet som en domsmandssag ved Retten i Viborg.

Retssagen starter den 4. juni, og der forventes dom 17. juni.