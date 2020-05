Drabstiltalt vred: Ikke sjovt at blive udstillet som seriemorder

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): James Schmidt henvendte sig direkte til den dræbte Inez Hasselblads datter, Malene Hasselblad, da han fik det sidste ord i retssagen, hvor han er tiltalt for tre drab.

- Jeg kunne ikke finde på at myrde din mor. Hun forbarmede sig over mig. Jeg forstår ikke, at du har behov for at udstille mig på nationalt tv, sagde han med vred stemme, mens han kiggede ned på Malene Hasselblad og talte sig op, inden han blev standset af retsformanden, som sagde, at han skulle tale til retten, ikke til tilhørerpladserne.

Da han først fik ordet, sagde han først, som om han talte til et publikum, at han takkede for ordet, og 'jeg håber, I kan høre mig'.

- Anklageren siger, at jeg er sindssyg og psykopat. Da jeg kom ud af fængslet, fik jeg normale relationer. Jeg synes ikke, det er sjovt at blive udstillet på nationalt tv som seriemorder, sagde han med en stemme, der knækkede kort over, da han sagde, at 'jeg har kæmpet for at blive en god manager', men kort efter blev vred igen.

- Jeg har følelser, jeg får en kæreste. Jeg har et helt normalt voksenliv. Nu vil de spærre mig inde resten af livet. Det er ikke fair, sagde han og spurgte, hvorfor anklagemyndigheden og politiet ikke skulle stilles til ansvar deres fejl.

Undervejs lagde hans forsvarer Mie Sønder Koch en hånd på hans ryg, før han afsluttede med at sige:

- Tak for ordet og jeg håber, at I finder sandheden i den her sag.

Almindelig adfærd

Forinden havde hans forsvarer i sin procedure argumenteret for, at hendes klient skulle frifindes for alle tre drab og anførte, at der intet var i hendes klients adfærd, der indikerede, at han skulle have begået drab.

- Han forsøger på ingen måde at skjule sin færden på Vangehusvej, hvilket ville være det naturlige at gøre hvis man har gjort sig skyldig i drab og røveri, sagde hun og pegede blandt andet på, at han bankede på hos en nabo i Inez Hasselblads opgang for at spørge efter 'damen med rullestolen eller rollatoren, og at han, ifølge sin egen forklaring, så en musikvideo med en, han var manager for, og har ringet til sin mor på Inez Hasselblads mobiltelefon.

- James har på ingen måde været optaget af at sløre sit besøg hos Inez. Det har formodningen imod sig, at James skulle have handlet påd en her måde, sagde hun og pegede også både, at James var i byen om aftenen og beskrives af venner som 'fuldstændig som han plejer', ligesom en taxachauffør intet bemærkede.

- Det skal ifølge anklageren være i timerne efter, han slog Inez ihjel. Der er intet i James' væremåde, der indikerer, at han få timer inden skulle have gjort sig skyldig i drab, sagde hun og understregede, at der intet er i mentalundersøgelsen, der beskriver ham som uintelligent

I anklager Søren Harbos replik sagde han som svar på det:

- Jeg er enig i, at James Schmidt er en udygtig kriminel, der er rigtig dårlig til at skjule sine spor, sagde han og tilføjede, at han ville minde om, at James Schmidt tidligere er dømt for at have begået et drabsforsøg og voldtægtsforsøg under sin varetægtsfængsling i en tidligere dag.

- Er der om noget en opdagelsesrisiko, så er det i sådan en sag.

- Når man er psykopati, er man ligeglad, aggressiv og ikke mindst lader man sig ikke påvirke af tidligere efaring. Når han går i gang med det her, er det ikke en del af hans tanker, sagde han.

Mie Sønder Koch indledte med at bede retten om at være meget varsom med kun at vurdere skyldsspørgsmålet og ikke tage deres viden om James Schmidt og hans forstraffe med i vurderingen.

- I ved rigtig meget om James. I ved mere end dommere og nævninge normalt ved, sagde hun med henvisning til, at sagen og hendes klients forstraffe har været voldsomt eksponeret, ligesom anklageren i hovedforhandlingen har fået tilladelse til at læse James Schmidts tidligere domme og visse dele af den psykologiske erklæring op.

- Min klient har afsonet sine domme, og han har afsonet dem på fuld tid, så tavlen er ren. Min klients fortid gør ham ikke til gerningsmand, sagde hun.

Retten er nu hævet, og dommen ventes 30. juni.