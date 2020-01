Drabstiltalts ekskæreste: - Han var helt normal, da han kom hjem

Kvinde forklarede, at hun ikke mener, at hendes tidligere kæreste kan være drabsmand

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Den tidligere kæreste til en af de tiltalte i sagen om drabet på radioværten Nedim Yasar har vidnet ved dagens retsmøde.

To mænd er er tiltalt. En på 25 og en på 26. Begge nægter sig skyldige.

Nedim Yasar blev dræbt om aftenen 19. november 2018 omkring kl. 19.35. Her havde han netop deltaget ved en reception på bogen 'Rødder', der handler om hans tidligere liv som bandekriminel på den københavnske vestegn.

Det kvindelige vidne var dengang kæreste med den 25-årige af de to tiltalte. Det var denne mand, der ifølge anklageskriftet udførte drabet, mens den 26-årige blev tilbage i flugtbilen, der holdt på en plads nogle hundrede meter væk.

Ved dagens retsmøde forklarede eks-kæresten, at hun på dagen for drabet løbende var i kontakt med den tiltalte. Den 25-årige havde nemlig lånt hendes bil, og hun var træt af, at han lå og kørte rundt, mens hun selv var 'fanget derhjemme'.

I retten fortalte kvinden at hun flere gange - særligt i løbet af eftermiddagen og aftenen 19. november 2018 bad sin kæreste om at komme hjem med bilen.

- Vi havde en aftale om at hygge, og derfor pressede jeg til sidst på. Jeg skruede bissen på kan man sige.

Ifølge masteoplysninger, som politiet har samlet ind i forbindelse med efterforskningen, gik den 25-årige tiltaltes mobil på en mast i området omkring Hejrevej i København omkring klokken 19.17 samme aften.

Her modtog den tiltalte et opkald fra den daværende kæreste.

- Han lød fuldstændig normal. Der var ikke noget at mærke på ham. Heller ikke, da han kom hjem var der noget at mærke på ham. Det var i hvert fald ikke kæreste, der lige havde udført en så frygtelig likvidering, som medierne har beskrevet, forklarede kvinden.

Til retten fortalte vidnet også, at den 25-årige tiltalte havde det samme tøj på, da han kom hjem, som da han var taget afsted om morgenen.

- Han skiftede først tøj, da vi senere den aften gik i seng, og så vaskede jeg det dagen efter, forklarede kvinden.

Retssagen fortsætter 3. februar.

