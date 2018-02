Drabstiltalts forklaring: Filmede døende mand for at underrette hans familie

En mand er tiltalt for at have dræbt en bogholder og filmet sit døende offer. Sagen startede i dag

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En optagelse på omkring et minuts tid er central i drabssagen, hvor den 70-årige bogholder Karl Jensen blev stukket ihjel på Aldersrogade i København 24. maj sidste år. Han blev efterfølgende, ifølge anklageskriftet, filmet døende med sin egen mobiltelefon af gerningsmanden.

'I'm going to see your family now. There's so... You have something you want to tell them. Please talk. I have called. Please. Please. Please,' lyder det på optagelsen, hvorefter gerningsmanden, ifølge anklagen, stak sit offer i hvert fald fire gange i halsen, så han afgik ved døden.

Filmen bliver vist efter frokost i sagen mod den 32-årige tiltalte mand fra Cameroun, der startede ved Københavns Byret i dag. Den tiltalte meddelte i starten af retsmødet via sin forsvarer, Ole Olsen, at han nægter sig skyldig i alle forhold.

Under hans forklaring i dag sagde han, at han tidligere havde gjort rent i det firma, hvor den dræbte lejede sig ind og blev fundet, men at bogholderen efterfølgende havde bedt ham om at hjælpe ham med at taste nogle tal ind på computeren for ham. Det var også derfor, han var i firmaet den aften, hvor bogholderen blev dræbt.

Fik et blackout

Den tiltalte forklarede i en meget omfattende og nogen forvirrende forklaring, at han var kommet op på kontoret for at mødes med den dræbte og så ham ligge på gulvet på kontoret med blod om sig, hvorefter han forsøgte at standse blødningen og også tog den dræbtes telefon for at ringe efter hjælp. Han har dog ikke ringet efter det - den nu afdøde blev efterfølgende fundet af sin kæreste, som undrede sig over, at han ikke kom hjem.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvad der skete. Jeg fik en form for blackout, og så kunne jeg ikke ringe efter ambulancen, forklarede den tiltalte.

Anklager Søren Harbo spurgte, om han kunne huske, at han har optaget den dræbte med mobiltelefonen, hvilket han forklarede, at han egentlig havde glemt og først kom i tanke om, da hans advokat viste ham det, efter han var blevet anholdt to uger efter drabet.

- Når jeg prøvede at tænke på det, fik jeg forfærdeligt ondt i hovedet, sagde han og forklarede i retten, at han nu kan huske, at han optog Karl Jensen, fordi han gerne ville underrette hans familie.

- Du optager ham – og det er fordi du gerne vil underrette hans familie, spurgte anklager Søren Harbo opklarende.

- Ja, han skulle sige noget. Jeg handlede også lidt ud fra traditionerne i mit hjemland i Cameroun, at du skal tænke på familien. Prøve at få ham til at sige noget. Han sagde ikke noget. Han var også helt udmattet, fordi han havde mistet en masse blod, forklarede han.

Drabsmand filmede døende offer med hans egen mobiltelefon

Offeret manglede sin pung og mobiltelefon, da han blev fundet, og optagelsen blev først fundet på et ret sent tidspunkt i efterforskningen.

Skulle hente ringbind

Anklageren spurgte, om han skiftede tøj oppe i firmaets lokaler, efter han fandt bogholderen død, hvilket han afviste.

Overvågningsvideo fra før og efter gerningstidspunktet viser dog den tiltalte, hvor han først har jakke og lange bukser på, og efterfølgende er uden jakke og i shorts med to sorte plasticsække i hænderne. Man kan se, at han går roligt på optagelserne.

Han forklarede i retten, at det var fordi, han undervejs havde mødt en ven, der så ham med det blodige tøj og sagde, at han skulle tage det af og gav ham noget andet tøj. Han kan dog ikke huske, hvordan han har taget det af.

Anklageren ville vide, om han så gik tilbage til firmaet, hvilket han bekræftede. Det var, fordi vennen havde brug for et ringbind, der var nede i en af de sorte plasticposer, som man senere så ham med.

- Så efter du har fundet Karl Jensen, og du optager ham i et blackout, så mødes du med (vennen, red.) ved Føtex, som beder dig tage dit blodige tøj af og så går du tilbage og henter et ringbind til ham. Er det sådan, ville anklageren vide, hvorefter den tiltalte svarede:

- Ja, sådan cirka.

Den tiltalte, der er iklædt en sort hættetrøje, cowboybukser og har et sort tæt mundskæg, fortsætter sin forklaring efter frokost.

Han får tolket via en fransk tolk.

Manden, der kom til Danmark i januar 2009, er ikke tidligere kendt af politiet. Hvis han bliver dømt, vil han kræves udvist af landet for bestandigt.

Sagen er berammet til at køre over fem dage med dom 23. marts. Senere i dag skal den afdødes kæreste afgive forklaring.