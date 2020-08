Drabstiltalts kæreste pålagt at afgive forklaring

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Kæresten til den 43-årige drabstiltalte S. brød ud i gråd, da hun satte sig i vidneskranken torsdag i sagen, hvor to mænd er tiltalt for to drab på to måneder i Ruds Vedby og Vemmelev i april og juni sidste år.

Imens kiggede den 43-årige nærmest ufravendt på hende for at få øjenkontakt, mens hans krop rokkede stille frem og tilbage.

Den unge kvinde, der har langt, mørkt hår, bekræftede, at hun og den 43-årige har været kærester i fem år og stadig er kærester.

Da dommeren belærte hende om, at hun ikke har pligt til at afgive forklaring som nærtstående sagde hun:

'Jeg kan ikke'.

Der er dog en mulighed i retsplejeloven for alligevel pålægge et vidne at afgive forklaring, når den anses at være af afgørende betydning for sagens udfald og beskaffenhed

Anklageren anførte i sin begrundelse, at vidnet er vigtigt for sagen og kan have gjort observationer, ligesom der er tale om en særdeles grov sag.

Noget usædvanligt argumenterede den 43-åriges forsvarer også for, at kæresten skulle afgive forklaring.

- Hun har før udtalt noget til politiet, som er vigtigt for mit forsvar af (hans klient, red.), sagde Lars Urup og tilføjede, at han havde en formodning om, hvorfor hun ikke kunne afgive forklaring.

- Hun føler sig truet angiveligt, sagde han og fortalte, at kæresten havde ringet til ham, uden at han dog kunne rådgive hende.

- Jeg er overbevist om, at du er skidebange for dit og dit barns liv, sagde advokaten bramfrit til vidnet.

Da retsformanden spurgte ind til denne frygt, og om den beroede på noget konkret, sagde hun:

- Jeg tror bare, at det er frygten.

Rettens afgørelse blev, at hun blev pålagt at afgive forklaring, fordi hendes vidneforklaring kan have afgørende betydning.

Det er hun i færd med nu.