Dræber fem mennesker om dagen

Politiet i den brasilianske delstat Rio de Janeiro har dræbt 714 mennesker i løbet af årets første fem måneder.

Det svarer til knap fem drab om dagen og er en stigning på 20 procent sammenlignet med den samme periode sidste år.

Det viser de officielle statistikker i delstaten.

Guvernøren i Rio de Janeiro, Wilson Witzel, kalder udviklingen "normal" og varsler, at antallet vil fortsætte med at stige under hans administration.

Det siger han natten til onsdag dansk tid under et møde med udenlandske korrespondenter.

Stigningen er en konsekvens af hans politik om at "konfrontere terrorister", siger han med henvisning til narkobander.

- Vi lever i en konfrontationssituation, og de kriminelle tester regeringens og politiets grænser, siger han.

Wilson Witzel blev i januar indsat som guvernør i delstaten.

Han er kendt for sit tætte bånd til præsident Jair Bolsonaro og støtter hans hårde kurs over for kriminelle.

Ligesom Bolsonaro er Witzel tidligere kommet med kontroversielle udtalelser.

Blandt andet har han sagt, at dele af politiet skal have lov til at skyde bevæbnede kriminelle, selv om de ikke udgør en direkte trussel.

Natten til onsdag melder guvernøren, at der snart vil blive offentliggjort resultatet af en efterforskning, der vil vise, at en af de største kriminelle fraktioner i Brasilien, som kontrollerer narkosalget i slumkvartererne i Rio, har forbindelse til den libanesiske Hizbollah-bevægelse.

- Skal vi være tolerante over for Hizbollah, som sender bomber og missioner mod Israels befolkning? Nej, vi skal handle med kompromisløshed, ligesom Israel, siger Witzel.

- Vores budskab er: Hvis du ikke vil dø, så skal du ikke blive taget med en riffel på gaden.

Ifølge de officielle statistikker er antallet af drab begået af politiet det højeste siden 2003.

Antallet af drab begået af kriminelle er til gengæld faldet med 24 procent siden årsskiftet.