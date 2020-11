Dræbt ægtepar fundet i snedrive

Et yngre amerikansk ægtepar med efternavnet Larsen fundet dræbt under mystiske omstændigheder ved øde vejstrækning i det nordøstlige USA

Ligene af et yngre ægtepar med et skandinavisk klingende efternavn er i ugens løb dukket op i en snedrive langs med Highway 395 nord for byen Bridgeport i det californiske bjergområde Walker Mountains.

Det oplyser nyhedsmedierne People og ABC News.

Det var ifølge Mono County Sheriff's Office føreren af en sneplov, der afdækkede ligene af den 30-årige Yesenia Larsen og hendes fem år ældre ægtefælle William Adrian Larsen i driverne i vejkanten, mens han ryddede sne.

Efterforskes som drab

Politiets talsmand, Sarah Roberts, oplyser til pressen, at dødsfaldene efterforskes som et dobbeltdrab.

- Drabene ser ud til at være målrettede, og der er ingen trussel mod lokalsamfundet, forklarer hun uden at komme nærmere ind på dødsårsag, eventuelle drabsvåben eller motiv.

Men mediet LA Times erfarer, at det nu afdøde par i 2018 var anklaget for at have besiddet 42 kilo marijuana og et stort antal små beholdere med stoffet THC. Det kostede William Adrian Larsen to års fængsel, men han slap reelt med et halvt år i fodlænke.

Den nu afdøde mand var desuden for få måneder siden involveret i en mystisk sag, hvor en nu sporløst forsvundet, 26-årig mand ifølge sin mors oplysninger til politiet skulle have opsøgt netop ham for at købe marihuanna.

Efter afrejsen har ingen set den unge mand i live.

Langt fra privatbolig

Det dræbte ægtepar boede angiveligt i den californiske by Burbank flere timers kørsel fra findestedet. Hvorfor de befandt sig på netop den vejstrækning i Mono County, er det tilsyneladende endnu ikke lykkedes at opklare.

- Så vidt jeg ved, har de ikke været meldt savnet, oplyser politiets talsmand, som overfor mediet LA Times har meldt ud, at det er sandsynligt, at parret blev dræbt, hvor de blev fundet døde.

Området omkring gerningsstedet var i næsten et døgn lukket for trafik.