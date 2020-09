Dræbt af dem han ville beskytte

Den 56-årige brasilianer Rieli Franciscato har onsdag mistet livet i regnskoven i Amazonas.

Det skriver The Guardian.

Franciscato var ansat af den brasilianske regering og var specialiseret i stammer, der lever isoleret fra resten af verdens befolkning.

Han blev angiveligt dræbt af en pil, da han nærmede sig en af de grupper, han var opsat på at beskytte fra omverdenen.

Løb 50 meter og kollapsede

Pilen ramte ham lige over hjertet i skoven nær Uru Eu Wau Wau-reservatet i nærheden af grænsen til Bolivia.

- Han skreg, hev pilen ud af sin brystkasse, løb 50 meter og kollapsede, livløs, lyder det fra en politibetjent, der var med på ekspeditionen, i en lydoptagelse, der er lagt på de sociale medier, ifølge The Guardian.

Se også: Skovrydning i Amazonas fortsætter med øget styrke

Ifølge ngo'en Kanindé, som Franciscato har været med til at stifte, havde de indfødte ingen mulighed for at skelne mellem venner og fjender blandt folk, der kom udefra.

Truet af Bolsonaro

De indfødte stammer, der lever isoleret i Amazonas-skoven uden kendskab til omverdenen, er i stigende omfang truet af blandt andet skovfældning og -brande i området. Desuden vil den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, udnytte større områder af Amazonas og begrænse reservaternes størrelser.

Se også: Præsident i katastrofal benægtelse

Ikke alene er de truet af, at deres territorier kan forsvinde, men de er også i fare for at blive inficeret med sygdomme, som det omkringliggende samfund gennem tiden er blevet immun over for.