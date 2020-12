Dræbt af jæger: Troede han var et vildsvin

Det er tragedien, som ansvarlige jægere frygter at blive en del af. At man affyrer sit våben mod noget, man er sikker på et dyr, men i stedet viser sig at være et menneske.

Det var netop situationen tidligere på ugen, da britiske Morgan Keane blev ramt af en riffelkugle og omgående døde. Skuddet var affyret af en 33-årig unavngiven mand, der nu er anholdt og sigtet for manddrab.

Ifølge det lokale politi troede manden, at han havde et vildsvin på sigtekortet, skriver The Daily Mail.

Vildsvin er et yndet jagtbytte, men har i flere franske sager ført til, at mennesker i stedet blev dræbt af kuglerne. Foto: Jan Dagø/Ritzau Scanpix

Sagen bliver ekstra tragisk, da der i denne uge faldt dom i en anden sag, hvor det også var en brite, der blev fældet af en franskmands fejlskud.

Jægeren Lucas Clerc, der er blot 24 år, skal et år i fængsel, efter han i 2018 dræbte den 34-årige Marc Sutton, der var på cykeltur i de franske alper.

I denne uge fik franske Lucas Clerc et års ubetinget fængsel for at have dræbt en anden brite ved en jagtulykke i 2018. Privatfoto

Sagen fra 2018 handlede om groft sjusk under jagten, hvor kuglen, der var tiltænkt et vildsvin, i stedet fløj gennem luften over længere afstand og ramte den cyklende Marc Sutton.

Myndighederne kritiserer blandt andet jagtselskabet for ikke at have markeret, at der var en jagt i området.

Der manglede samtidig en kyndig jagtleder, ligesom den unge jæger ignorerede basal viden om, at man altid skal have et forsvarligt kuglefang - normalt jorden - før man afgiver sit skud.

