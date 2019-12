Dræbt for et kys: Nu er dommen faldet

Det var et enigt nævningeting i Retten i Nykøbing F, der fredag afsagde dom i den meningsløse drabssag, hvor den 32-årige far til to drenge Peter Kræsing Larsen blev dræbt med et enkelt knivstik i hjertet i sit eget hjem i Stubbekøbing 25. maj i år.

Nævningetinget kendte 31-årige Lars Trillingsgaard skyldig i drab og idømte ham 12 års fængsel for øjnene af en fyldt retssal med offerets familie.

Anklageren havde procederet for 13 års fængsel, fordi den tiltalte havde en reststraf på 11 måneders fængsel fra en røveridom, men dommen blev altså 12 års fængsel, som er det normale udgangspunkt for drab.

Lars Trillingsgaard har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i drab, men erkendt vold med døden til følge. Og han var ikke klar til at slutte sagen i byretten.

- Vi har anket til landsretten. Og så må vi se, hvad der sker, siger hans forsvarer Erbil Kaya.

På rettens første dag kom det frem, at Lars Trillingsgaard kun kendte offeret perifert. Men i tiden op til drabet havde den kvinde, som den tiltalte opfattede som sin kæreste, fortalt ham, at hun havde kysset med Peter Kræsing Larsen.

Påvirket af øl og vodka greb Lars Trillingsgaard den fatale lørdag aften i maj en stor køkkenkniv og gik op til offerets hus for at få vished om, hvorvidt de bare havde kysset eller haft samleje.

Han hævdede dog i retten, at han kun tog kniven med som en 'hold dig væk'-kniv, og at han ikke stak ham bevidst.

Efterfølgende ringede han selv til alarmcentralen, hvor han i det desperate opkald påstod, at han tilfældigt fandt manden, som havde været oppe at slås med nogle andre. Det opkald blev afspillet i retten.

Peter dræbt for et kys: Desperat alarmopkald spillet i retten

Kvinden i midten har også afgivet forklaring i retten. Hun sagde, at hun og Lars Trillingsgaard havde været kærester, men at de ikke var i et forhold på tidspunktet for drabet.