Dræbt i 2015: Nu dukker der pludselig nye billeder op af ham

Ifølge politiet blev Ricardas Puisys dræbt for fire år siden, men nu dukker der pludseligt mystiske nye selfies op

I mere end fire år har britisk politi forsøgt at finde ud af, hvad der skete med Ricardas Puisys.

Manden, der oprindeligt stammer fra Litauen, forsvandt pludselig sporløst, efter han havde været på arbejde i den lille by Chatteris nord for Cambridge.

Siden da har politiet efterforsket sagen som en drabssag, men nu er de pludselig blevet i tvivl.

Det skriver BBC.

Mystiske billeder af manden er pludselig dukket op på Facebook, og det har fået politiet til at undre sig.

Politiet er i tvivl. Er det billeder af Ricardas Puisys eller bare en mand, der ligner ham. Foto: Cambridge Police

Ifølge politiinspektør Adam Gallop fra Bedfordshire, Cambridgeshire and Hertfordshire Major Crime Unit havde politiet dengang informationer om, at der var sket en forbrydelse, men de havde ikke beviser nok til at sigte nogen.

- I de sidste fire år har Ricardas' forsvinden været et komplet mysterium. Indtil nu har vi stadig ikke fundet hans lig, ligesom vi heller ikke har bevis for, at han er i live

- Uanset om han er i live eller ej, så er der nogen, der ved, hvad der er sket med ham. Jeg beder jer. Gør det rigtige og stå frem, siger Adam Gallop til BBC.

Ricardas Puisys er født i 1980 og er vokset op i Litauen. Han blev sidst set 26. september 2015.