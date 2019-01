Dræbt i Marokko: Løkke talte ved Louisas bisættelse

Allerede tre kvarter inden Louisa Vesterager Jespersen skulle bisættes, var alle parkeringspladserne foran Fonnesbæk Kirke i Ikast væk, og kirken var stuvende fuld.

Politiet var til stede for at dirigere de mange, der var kommet for at tage del i bisættelsen af den 24-årige kvinde, der blev dræbt i Marokko sammen med sin norske veninde Maren Ueland.

De to blev ofre for en terrorhandling, da de var på vandreferie for knap en måned siden.

Sognepræst Torben Pedersen forestod bisættelsen, der begyndte kl 13 og varede cirka 45 minutter. Præsten kendte selv den unge kvinde og sagde blandt andet:

- Jeg husker selv Louisa som en glad, lys. levende pige. Hun blev konfirmeret her i kirken den 4. maj 2008. Hun blev også døbt her, og i en periode sang hun i kirkens kor.

Forud for bisættelsen fik medierne lov ti at tage billeder af kisten, der var omgivet af et blomsterhav i Fonnesbæk Kirke. Foto: Ernst van Norde.

Blandt familie, venner og bekendte mødte også statsminister Lars Løkke Rasmussen op for at deltage i bisættelsen af det unge offer for terror.

Efter sognepræstens prædiken og fire salmer, deriblandt 'I Østen Stiger Solen op' og 'Altid Frejdig Når Du Går', tog statsministeren ordet:

- Louisas død har rystet os alle sammen. Jeg kendte ikke Louisa personligt, men jeg deler sorgen med hendes familie, og det gør hele Danmark også.

Lars Løkke Rasmussen ankommer til Fonnesbæk Kirke. Foto: Ernst van Norde.

Mindet i annonce

I en dødsannonce i Ugeavisen Grindsted i denne uge blev Louisa Vesterager Jespersen også mindet af sin familie.

'Jeg længes efter at se dig. Jeg længes efter at høre din stemme. Døden tog dig fra mig, og tomrum er alt, der er tilbage. Hvil i fred vores søde engel, du vil altid være i vores hjerter. Knus mor og søskende,' stod der.