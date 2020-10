Dræbt knivmands bror: Derfor gik det galt for Martin

En 24-årig knivbevæbnet mand blev i går dræbt af politiet i Nykøbing Falster, efter han havde givet en ældre mand et dødbringende stik i halsen.

En video viser, hvordan han i flere minutter truede mindst fire betjente, der fulgte efter ham rundt i gaderne omkring Enighedsvej.

Politiet på stedet efter skuddramaet. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet har talt med knivmandens bror, der også har set videoen.

- Det er Martin på videoen, men det er alligevel ikke ham. Det er tydeligt, at han haft en psykose. Når han ikke var påvirket, var han verdens mest almindelige mand med mange venner, siger knivmandens bror.

Tog Martin stoffer?

- Ja, det gjorde han desværre, og familien har prøvet at hjælpe ham i flere år. Vi har forgæves også forsøgt at få hjælp fra systemet, men det er ikke lykkedes, siger broderen, der fik et opkald fra sin bror få timer inden både Martin og den 72-årige mand var døde.

Hvad sagde han?

- Ikke rigtig noget. Han ville vist bare høre min stemme. Det beroligede ham. Han var påvirket af stoffer, og han var bange.

Hvad tænker du, når du ser videoen?

- Jeg bliver ked af det. Jeg kan godt se på de kommentarer, der er på sociale medier, at flere mener, at politiet skulle have reageret noget før. Jeg har svært ved at kritisere nogen lige nu, men jeg kunne da også godt have tænkt mig, at Martin var blevet stoppet tidligere, siger broderen, der er inderligt ked af, at Martin fik mulighed for at stikke den 72-årige mand ihjel.

- Det er forfærdeligt at tænke over, at der er en anden familie nu, der er ligeså hårdt ramt som os.

