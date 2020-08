Dræbt kvinde var gravid

31-årig nu afdød kvinde boede indtil for nylig sammen med den formodede gerningsmand, som er varetægtsfængslet in absentia

Den 31-årige kvinde, som blev stukket ihjel i Kolding natten til mandag, var gravid.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder.

En jævnaldrende mand, som kvinden ifølge Sydøstjyllands Politi havde en relation til, er blevet varetægtsfængslet for det brutale knivdrab.

Begges navne står på døren til lejligheden, hvor kvinden blev fundet død - myrdet med adskillige knivstik.

Den dræbte kvinde blev fundet bag denne dør. Hendes og den formodede gerningsmands navn står på døren, selvom sidstnævnte for nylig er fraflyttet adressen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ifølge folkeregistret er manden dog for nylig fraflyttet adressen og er nu registreret på en adresse omkring tre minutters kørsel væk.

Her var politiet mandagen igennem massivt til stede med både kriminalteknikere, politihunde og øvrig ekspertise. Ved et hus bag politiets afspærring var der stadig ved aftenstid betydelige mængder af blod.

Den drabssigtede blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, da han var for medtaget til fysisk at møde op, fordi han er indlagt.

Sydøstjyllands Politi har ikke ønsket at oplyse, hvad der var overgået manden. Men ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, vurderer en kirurg, at han tidligst kan forlade hospitalet onsdag middag.

Anklageren begærede dørlukning under henvisning til, at behandlingen af sagen ved et offentligt retsmøde ville indebære 'en unødvendig krænkelse' af den dræbte, samt at omtalen ville stå i vejen for sagens opklaring. Det skete med den argumentation, at efterforskningen er på et tidligt stadie, og at sigtede endnu ikke var blevet afhørt.

Dommeren vurderede ikke, at omtalen ville krænke den dræbte, men købte anklagerens argumenter om efterforskningen.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få politiinspektør Jesper Bøjgaard i tale om sagen.

Her ses teknikere på Ingridsvej i Kolding. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skete drabet ikke her. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix