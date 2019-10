Dræbt kvindes kolleger tilbudt hjælp

63-årig kvinde myrdet med stump vold og knivstik: Arbejdsgiver har sat kriseberedskabet i gang for at gribe medarbejdere, der er påvirkede af den voldsomme begivenhed

En 63-årig kvinde, som brutalt blev myrdet og fundet død tirsdag morgen i sin lejlighed i Hillerød, arbejdede som pædagog på Plejecenter Skanselyet i den nordsjællandske kommune.

Kvinden blev dræbt med stump vold og knivstik i tidsrummet mellem søndag klokken 23 og tirsdag morgen klokken 08.03, kom det frem i Retten i Hillerød onsdag.

Da var gerningsmanden fortsat på fri fod. Der er ifølge politiets mistanke tale om en 63-årig mand, som torsdag er blevet anholdt i Tyskland. Han er beskyttet af et navneforbud.

Mand anholdt for Hillerød-drab

Den voldsomme begivenhed har naturligvis rystet både venner af den dræbte og andre i Hillerød og en række kolleger på den dræbtes arbejdsplads.

Det har fået Hillerød Kommune til at starte kriseberedskabet for at hjælpe eventuelt rystede medarbejdere.

- Vi har altid et beredskab klar, når der sker noget, der berører borgere og medarbejdere, siger afdelingsleder for ældre- og sundhedsområdet i Hillerød Kommune, Hella Obel, til Ekstra Bladet.

Mulighed for psykologhjælp

- Det første, vi gør, er at være til stede rent ledelsesmæssigt, så alle, der har brug for at snakke enten på den ene eller anden måde kan få det tilfredsstillet og kan få delt de tanker, man nu engang har, siger afdelingslederen, som understreger, at hun udtaler sig på et helt overordnet niveau om kommunens kriseberedskab i forbindelse med voldsomme hændelser.

- Så har vi også muligheden for at tilbyde individuelle eller fælles samtaler hos en psykolog. Vi kan jo ikke definere, hvad der er voldsomt for den enkelte, men når noget påvirker arbejdspladsen, sætter vi ind med forskellige tilbud, fortsætter hun.

En gammel ven af den dræbte lagde onsdag vejen forbi hendes hjem med en buket røde roser. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Onsdag mindedes en af den dræbtes gamle venner kvinden ved hendes bopæl ved at lægge en buket røde roser foran hendes dør.

- Det er sgu altid de søde, sådan noget går ud over. Hun var en rigtig sød kvinde og et rart menneske, fortalte manden, der ønskede at være anonym, til Ekstra Bladet.

Kvinde dræbt med kniv og stump vold

I dialog med efterladte

Hvordan den dræbte pædagogs kolleger højtideligholder tragedien, kan Hella Obel ikke oplyse om, men:

- Vi mindes selvfølgelig også, når vi mister en kolleger. Det gør vi ud fra, hvad der nu er brug for de enkelte steder. Vi er en meget stor arbejdsplads, så det kan være, en gruppe har brug for at mindes på en måde, og en anden gruppe brug for at mindes på en anden måde.

- Og så vil vi altid være i dialog med de efterladte for at finde ud af, hvad de ønsker, for der kan være nogen, er ønsker, at vi slet ikke er fælles om noget, og der kan være nogen, der ønsker, at vi er fælles om at mindes alt det gode, vi har haft, og den sorg, vi har.