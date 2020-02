Dræbt på Christiania: 'Han var en skide fin fyr'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det har skabt stor sorg på Christiania-baren Woodstock, at en af deres bartendere blev stukket ihjel på vej hjem lørdag aften.

Den 57-årige mand er britisk statsborger, men har boet i Danmark siden midten af 1980’erne. De sidste mange år på Christiania i København.

Han blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger dræbt med mange knivstik ud for Løvehuset ved en bagindgang til fristaden.

Politiet har efter drabet efterlyst en gerningsmand med et stort usoigneret fuldskæg, der forsvandt videre ind på Christiania. Men det er endnu ikke lykkedes at lokalisere manden.

Mand dræbt på Christiania

Og motivet er stadig helt åbent mandag formiddag. Der er intet i offerets person, der peger på en årsag til, at han skulle dræbes.

- Tværtimod. Han har holdt sig meget for sig selv, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling.

Signalement af gerningsmanden Gerningsmanden beskrives som en cirka 45 år gammel mand, der er cirka 175-180 centimeter høj, østeuropæisk af udseende og kraftig/tyk/stærk af bygning. Vidner har særligt hæftet sig ved, at han havde et mørkt/kraftigt og usoigneret fuldskæg, var iført mørkt slidt tøj, lignede en hjemløs og lugtede af spiritus. Han talte engelsk med østeuropæisk accent.

Politiet har sikret effekter på gerningsstedet, der skal undersøges for dna og fingeraftryk, ligesom de er i fuld gang med forhør og indhentning af videomateriale.

Formodningen er, at gerningsmanden er flygtet ud mod voldene, fordi ingen vidner umiddelbart har set ham inde på Christiania efterfølgende.

På Woodstocks Facebook-side skriver de, at de har mistet en af deres 'kæreste, ældste medarbejdere'.

'Han blev på skammeligeste vis stukket ihjel foran det Blå Hus på vej hjem til Blå Karamel (område i udkanten af Christiania, hvor han boede, red.). Vi glemmer dig aldrig', skriver de.

'Sorg er den følelse der breder sig hos os alle. Woodstock har derfor lukket resten af dagen,' skriver Anders Snesol Thorsen på Facebook-siden.

Det var her, at den 57-årige mand blev stukket ihjel på vej hjem fra Woodstock. Foto: Kenneth Meyer

Det har medført masser af grædende emojis og kommentarer.

'Skrækkeligt. Dejligt rare Roy. Altid klar på en snak og et godt kram. Rolig bartender og skøn DJ, der spillede britisk musik på sine vagter. Jeg vil savne dig. Må du hvile i fred og skabe god ånd i himlen, skriver en kvinde.

En mand skriver: 'Det er jeg fandeme ked af at høre. Han var en skide fin fyr, det er godt nok tragisk at så fredeligt et menneske, ender sine dage i et knivstikkeri :( Tak for alt Roy, og for alle de øl du har langet hen over disken til mig, altid med et smil på læben og en lille kæk bemærkning ;)

Foto: Kenneth Meyer

En anden kvinde skriver tak for, at Woodstock giver den afdøde den mindegestus.

'Roy fortjente så meget mere end så ond en slutning på sit liv. Vi vil savne dig og din venlighed. Aldrig ballade omkring dig herude i Karamellen. Tak for nu og god rejse, skriver hun.