Dræbt på vej hjem til aftensmad

Det kostede en 72-årig mand livet, at Martin Sværke gik amok i en formodet narkorus i Nykøbing Falsters gader.

Politiet fulgte knivmandens bevægelser tæt i flere minutter, men skød ham først, efter han havde givet Dennis et dødbringende stik i halsen.

- Dennis var en meget sød person. Han gik mange ture i området – op mod 15-20 kilometer om dagen, siger Grethe Funch, der kendte sin vens rytmer nøje:

Grethe Funch havde på fornemmelsen, at det var hendes ven, der var blevet dræbt. Foto: Per Rasmussen

- Han spiste rugbrød til frokost klokken 11.30 og aftensmad allerede klokken 16.30-17, så han var på vej hjem fra en gåtur, da han blev dræbt.

Alderen var begyndt at påvirke Dennis’ helbred og kan have været medvirkende til, at han ikke opdagede den fare, som lurede lige foran ham.

- Dennis var blevet lidt mere forvirret de seneste år. Han gik også lidt foroverbøjet – lidt i sin egen verden. Det er måske derfor, at han ikke opdagede, at der rendte betjente rundt med trukne pistoler, siger 72-årige Grethe Funch, der så de første minutter af lørdagens dramatiske hændelser fra sin altan.

- Jeg ser en mand i bar overkrop, der fægtede med kniv og stak sig selv. På et tidspunkt kastede han en af knivene mod politiet og løb, så jeg ikke kunne se ham mere. Lidt efter hørte jeg skuddene og ambulancerne, siger Grethe Funch, der fik bange anelser, da hun hørte, at en ældre mand var blevet stukket.

- Noget sagde mig, at det var Dennis. Det er så trist. Han var sød og rar.

Ekstra Bladet har talt med familien til Dennis’ ekskone, der i går fik besked om drabet, fordi hun stadig står opført som nærmeste pårørende. De ønsker ikke at kommentere det tragiske dødsfald.

