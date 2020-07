Dræbt rappers musik slettes

Efter det brutale drab på 25-årige Abukar Ali med kunstnernavnet Shmur fjernes den aarhusianske rappers eftermæle nu fra internettet.

Det sker ifølge Ekstra Bladets oplysninger efter ønske fra familien.

Se også: Aarhusiansk rapper dræbt i opgør

Abukar Ali blev dræbt af skud 23. juli ved Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Politiet betegner drabet som et opgør i det kriminelle miljø.

Abukar Ali udgav rapmusik under kunstnernavnet Shmur. Efter hans død bliver hans musik og videoer dog slettet fra internettet efter ønske fra hans familie. Privatfoto

Se også: To drab på ni timer: Søger flere oplysninger om bilbrande

Tekster om vold og våben

Allerede kort efter nyheden om, at den 25-årige rapper var blevet dræbt af skud, begyndte hans musik og videoer at forsvinde fra Youtube og lignende sider på internettet. Det er dog stadig at finde på enkelte musikstreemingstjenester.

Til de undrende fans lød budskabet, at rapsangene – med det ofte voldelige og kriminalitetsforherligende indhold – blev slettet ’efter familiens ønske’.

– Det er vigtigt for familien, at han ikke bliver husket for den musik, men i stedet for det menneske han var, siger en ven til den dræbte, som ikke ønsker at stå frem med navn.

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet møder vennen på gerningsstedet ved Travbanen, hvor en lille gruppe af kammerater og familie er samlet for at mindes Akubar Ali. En uge efter drabet er stedet, hvor den 25-årige tog sit sidste åndedræt, overdynget med blomster og lys.

– Han var mere end musikken. Han var altid hjælpsom og smilende, siger en af de andre mænd, som er mødt op på gerningsstedet. Sammen beder de en bøn for Akubar, inden de forlader stedet.

Rockerlærling stukket ihjel: Beskederne vælter ind

Vej ud af kriminalitet

Netop religion har ifølge Ekstra Bladets oplysninger haft stor indflydelse på beslutningen om at slette den unge rappers musiske livsværk. For teksterne er ifølge kilder tæt på familien ’Haram’ og kan derfor efter muslimsk tro straffe den nu dræbte i døden.

Mens en gruppe af vennerne fortæller, at musikken kun var en lille del af den nu dræbtes liv, understreger flere andre, at musikken betød meget for den 25-årige.

Ekstra Bladet erfarer, at rapkarrieren på mange måder var Abukar Alis vej ud af sin kriminelle løbebane. Shmur udgav inden sin død seks musiksingler og blev sidste år anerkendt i musikmagasinet Soundvenue, som et nyt håb for Aarhus’ rapscene.

Abukar Ali blev begravet fredag eftermiddag. Ekstra Bladet har været i kontakt med familien, som ikke ønsker at udtale sig om sagen, og de har heller ikke ønsket pressens tilstedeværelse ved begravelsen.